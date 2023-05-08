У парку Тбілісі чоловік зірвав прапор України: Київ вимагає розслідування

У центральному парку Тбілісі невідомий зірвав український прапор, що висів на флагштоці. Українське посольство вимагає розслідувати інцидент.

У парку поруч висіли прапори Грузії, ЄС та України. Грузинський телеканал оприлюднив відео, як чоловік зриває синьо-жовтий стяг.

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Чоловік може бути проросійським

Чоловік у синій сорочці й сонцезахисних окулярах довго ходив біля флагштока, після чого прапор спустився вниз. Невідомий зірвав його, забрав з собою і втік. За інформацією телеканалу Mtavari, відео поширив у своїх соцмережах чоловік, який і зірвав прапор, а згодом його акаунт став недоступним.

Також ЗМІ стверджує, що він є прихильником проросійського руху "Альт-Інфо" – організації, яка раніше неодноразово зривала прапори ЄС під час своїх акцій.



Чоловік зірвав прапор України / Фото Mtavari

Реакція України

Тимчасовий повірений України у Грузії Андрій Касьянов наголосив, що такий інцидент неприпустимий. Про це вже повідомили в МЗС України. Далі будуть співпрацювати з правоохоронними органами Грузії, щоб випадок розслідували, а винних притягнули до відповідальності.

У Грузії діє закон, який передбачає штраф у розмірі 1000 ларі за наругу над прапором чи гербом країни, з якою Грузія має дипломатичні відносини.