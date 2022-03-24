У Тбілісі попрощалися з добровольцями, які загинули у війні в Україні

У Тбілісі з грузинськими та українськими прапорами зустріли тіла двох добровольців, які воювали в Україні проти російських військ. Їх поховали із військовими почестями.

Двоє грузинських добровольців загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.

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Грузія попрощалася з Давидом Ратіані та Георгієм Беріашвілі

Про трагічну загибель 18 березня повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе на своїй сторінці у фейсбуці.

Сьогодні під Ірпенем у бою з російськими окупантами загинули два грузинські воїни Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі. Співчуття рідним та близьким,

– написав Комахідзе.

Як зазначає грузинська служба Радіо Свобода, президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття сім'ям загиблих.

Грузія попрощалася з Давидом Ратіані та Георгієм Беріашвілі:

Російська агресія забрала життя трьох грузинських бійців в Україні… Я поділяю горе сімей та родичів Давида Ратіані, Гії Беріашвілі та Бахви Чикобава»,

– написав голова Парламенту Шалва Папуашвілі 19 березня.

Він додав, що грузини підтримують український народ, а наша дружба має багатовікову історію.

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