Так само Росія свідомо цілить по журналістах і медіа. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

З часів підйому ІДІЛ світ не бачив такого цілеспрямованого полювання на медійників. Вони вбивають Вікторію Амеліну в Краматорську, утримують українських журналістів у полоні й атакують знімальні групи, бо патологічно бояться правди про свої злочини.

Херсон: сафарі на людей та нескорений дух

Те, що росіяни роблять зараз у Херсоні – це чисте варварство. Моя подруга Заріна Забриські сказала мені, що порівняно з тим, що відбувається зараз, Херсон кілька місяців тому здавався Парижем. Росіяни оголосили тотальне полювання на цивільних.

Вони щодня скидають вибухівку з дронів на цивільні жовті автобуси, знищують будь-які автомобілі, навіть ті, що перевозять гуманітарну допомогу чи ліки. Останню електростанцію в місті з населенням понад 60 тисяч осіб було зруйновано – увесь обсяг електроенергії в Херсоні зараз дорівнює потужності одного київського супермаркету.

Херсон навчив мене двох речей: світ набагато темніший, ніж я думав, але в ньому є люди, хоробріші за будь-які уявлення. Я ніколи не забуду 80-річну жінку після звільнення міста, яка з сяючими очима казала: "Ми нарешті можемо дихати вільним повітрям і жити своїм українським життям".

Росіяни знають, що не зможуть форсувати Дніпро й захопити місто. Вони знищують Херсон не заради території, а щоб знищити дух свободи й людськості, який ці люди уособлюють.

Упокорення ворога ніколи не зупиняє агресію

Ця війна не закінчиться сама по собі й не зменшить інтенсивність.

Росія не зупиниться, бо її амбіція – це тотальне знищення України. Вона буде стікати кров'ю та виснажуватися дощенту, поки матиме можливість платити солдатам. Єдиний шлях до завершення цієї війни – це повний економічний та системний колапс Росії.

Натомість ми знову чуємо від європейських політиків заяви у стилі Ангели Меркель, яка досі виправдовує свою залежність від російського газу. Це повне ігнорування уроків історії.

У 1938 та 1939 роках британські газети також писали про "мир на горизонті", поки Гітлер захоплював нові території. Політика умиротворення агресора тоді призвела до Другої світової війни. Сьогодні Європа робить рівно таку ж помилку, пропонуючи умиротворення путінському режиму.