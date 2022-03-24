Те, що Україна вже має, нічого нового, – євродепутат про зброю від НАТО

Країни-члени НАТО під час саміту у Брюсселі пообіцяли Україні нарощувати допомогу озброєнням. Однак позиція Альянсу була не достатньо твердою.

Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в ефірі 24 каналу.

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Євродепутат зауважив, що дещо розчарований у відповіді НАТО, адже не побачив у ній твердості.

Припускаю, що будуть, я дуже надіюся, більш масштабні поставки (засобів – 24 канал) протитанкової, протиповітряної оборони. Однак те, що вже Україна мала й до того. Щоб щось якісно нове – я нічого не почув,

– заявив Ауштрявічюс.

Нагадаємо, що НАТО передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси й дрони. Також Альянс надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримку.

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