Те, що Європа в безпеці – це ілюзія, – Веніславський

Росія продовжує атакувати українські міста. Зокрема, під загрозою вже навіть опинились АЕС, від яких може потерпати не лише Україна. Проте Європа продовжує жити в ілюзіях.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Федір Веніславський – член Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. За його словами, закриття неба над Україною продовжує залишатись одним із найскладніших питань.

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Веніславський: На Європу мають впливати її громадяни

Веніславський розповів, що зараз наявна ситуація, коли безумство політичного керівництва Росії викликає певне занепокоєння у європейських лідерів. Мовляв, бояться, якщо закриють небо і почнуть збивати літаки Росії, то це призведе до нового глобального конфлікту.

Вони вважають, що поки що у безпеці, хоча це певна ілюзія, враховуючи стан рашистів,

– наголосив політик.

Як зауважив Веніславський, Володимир Зеленський зараз дійсно викликає захоплення у громадян усього цивілізованого світу. Зокрема, мовиться про громадян європейських столиць, які мають впливати на власну владу.

Аргумент, що Запорізька АЕС стала об'єктом нападу з боку Росії та Чорнобильська АЕС контролюють війська Росії має бути дуже потужним сигналом для західного світу, вважає член Комітету Ради.

"Влада не розуміє всієї небезпеки до якої може призвести випадкове влучання російських снарядів в АЕС. Це може мати наслідки катастрофи щонайменше європейського масштабу", – пояснив Веніславський.



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