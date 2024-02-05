У статті, опублікованій в журналі Cell Stem Cell, дослідники виявили, що надрукована тканина демонструє здатність "рости і функціонувати як нормальна тканина мозку".

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Науковці наголосили на важливості цього досягнення, зазначивши, що воно може стати надзвичайно потужною моделлю, яка допоможе зрозуміти, як клітини і частини мозку взаємодіють в організмі людини. Це вплине на трансформацію перспектив у біології стовбурових клітин, неврології та розумінні патогенезу різних неврологічних і психіатричних розладів.

Метод 3D-друку відрізняється від дедалі популярнішого створення органоїдів – мініатюрних копій людських органів – точністю контролю типів клітин та їхнього точного розміщення в тканині.

Дослідники продемонстрували свою методику, надрукувавши тканини кори головного мозку та смугастого тіла. Вони також показали процес формування нейронних зв'язків всередині та між цими типами тканин. Зокрема, спостерігалися ознаки активності на рівні нейромедіаторів, де сигнали передаються хімічним шляхом через синаптичну щілину між нейронами. Весь цей процес був успішно відтворений і функціонував у тканинах, виготовлених за допомогою 3D-принтера.

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Ключовою особливістю їхнього методу є використання біочорнила – гелю, що зв'язує клітини і має певну щільність, яка запобігає надмірному розповсюдженню тканини, дозволяючи нейронам та їхнім відросткам вільно рости в межах композиції. Крім того, було зроблено акцент на горизонтальному друці, а не на вертикальному, що забезпечило оптимальне постачання кисню та поживних речовин до тонких шарів нервової тканини.