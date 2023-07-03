Експерти відзначають, що це перший випадок виявлення такої великої кількості літаків Hurricane на території України. Ці винищувачі були застосовані зокрема під час Битви за Британію у 1940 році і відіграли вирішальну роль у відбитті спроб нацистської Німеччини вторгнутися на територію Сполученого Королівства. Підраховано, що літаки цієї марки збили близько половини ворожих літаків під час цієї історичної битви.

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Що Hurricane роблять в Україні

Між 1941 і 1944 роками Велика Британія відправила близько 3 000 винищувачів до Радянського Союзу в рамках угоди про ленд-ліз, за якою СРСР мав заплатити за техніку після війни. Однак радянська влада вирішила розібрати і поховати багато літаків, щоб ухилитися від виконання платіжних зобов'язань.

Загалом вісім винищувачів Hurricane було знайдено в лісі на Київщині. Перед тим, як поховати літаки, радянська влада познімала з них авіаційну електроніку та будь-яке обладнання, яке ще могло бути корисним.

Знайдені літаки буде реставровано / Фото BBC

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Важлива історична знахідка

Історики авіації та експерти з реставрації вважають, що знахідка має величезну історичну цінність. Наразі вважається, що у світі залишилося лише 14 винищувачів Hurricane, які здатні до польотів. Планується відреставрувати нещодавно знайдені літаки, а потім передати їх до музею, де вони будуть збережені і виставлені на огляд майбутніх поколінь.