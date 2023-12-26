Нещодавнє дослідження було присвячене польовим браткам (Viola arvensis) на фермерському лузі поблизу Парижа, в якому порівнювалися сучасні популяції з тими, що були вирощені з насіння, зібраного між 1992 і 2001 роками.

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Дослідники використовували популяційно-генетичний аналіз, вимірювали фізичні ознаки рослин і спостерігали за взаємодією з джмелями, щоб оцінити ступінь самозапилення.

Отримані дані свідчать про значні зміни у репродуктивній поведінці: сучасні польові братки демонструють 27-відсоткове збільшення самозапилення. Однак ця адаптація має свою ціну: сучасні братки менші, виробляють менше нектару і менш привабливі для джмелів, ніж їхні попередники.

Хоча ця зміна може здатися позитивною реакцією на зменшення чисельності комах, вчені застерігають від передчасних святкувань. У своїй заяві дослідники назвали це "замкнутим колом", оскільки перевага самозапліднення може сприяти подальшому зменшенню чисельності комах.

У чому проблема

Це викликає занепокоєння у науковців через вирішальну роль, яку комахи відіграють в екосистемах. Вони слугують основним джерелом їжі для різних тварин, сприяють процесу розкладання і є життєво важливими для запилення важливих плодових культур. Потенційне загострення проблеми скорочення чисельності комах викликає занепокоєння щодо ширшого впливу на довкілля.

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Результати дослідження акцентують на необхідності усунення основних причин скорочення чисельності комах, таких як зміна клімату, пестициди та втрата середовищ існування. Збереження складного балансу природного світу вимагає комплексного підходу до захисту та сприяння добробуту царства комах.