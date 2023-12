Дослідження, опубліковане 18 грудня в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), фокусується на стародавніх цеглинах з іменами месопотамських царів. Ці цеглини дали ключ до розуміння своєрідної аномалії в магнітному полі Землі, яка виникла три тисячоліття тому.

Не пропустіть Розплутуючи таємниці: 10 загадкових археологічних відкриттів, які досі дивують вчених

Деталі дослідження

Команда під керівництвом професора Метью Хоуленда з Університету штату Вічіта і за участі співавтора професора Марка Альтавіла з Інституту археології УКЛ застосувала метод, відомий як "археомагнетизм", щоб розпізнати ознаки магнітного поля Землі в цих археологічних предметах.

Цей метод має на меті підвищити точність датування артефактів, особливо тих, де бракує органічного матеріалу для традиційних методів датування, таких як радіовуглецевий.

Ця робота допомагає створити важливу базову лінію датування, яка дозволить іншим отримати вигоду від абсолютного датування за допомогою археомагнетизму,

– пояснив професор Альтавел.

Як це працює

Метод передбачає аналіз прихованої магнітної сигнатури в зернах оксиду заліза в глиняній цеглі, що походить з різних археологічних пам'яток Месопотамії, яка зараз знаходиться на території сучасного Іраку.

Напруженість магнітного поля Землі відбилася на мінералах під час першого випалу цегли, пропонуючи унікальну історичну карту змін магнітного поля з плином часу. Дослідники успішно підтвердили існування "Левантійської геомагнітної аномалії залізного віку" – періоду, позначеного надзвичайно сильним магнітним полем навколо сучасного Іраку між 1050 і 550 роками до нашої ери.

Провідний автор дослідження професор Хоуленд наголосив на важливості дослідження, заявивши:

Порівнюючи стародавні артефакти з тим, що ми знаємо про давні умови магнітного поля, ми можемо оцінити дати будь-яких артефактів, які були нагріті в стародавні часи.

Як працювали дослідники

Передові методи команди включали обережне відколювання крихітних фрагментів від цегли та використання магнітометра для точного вимірювання фрагментів. Отримані дані не тільки підтвердили існування аномалії, але й надали археологам новий інструмент для датування стародавніх артефактів з вищою роздільною здатністю, ніж традиційне радіовуглецеве датування.

Дивіться також Стародавні скіфські сагайдаки, знайдені в Україні, виявилися частково зробленими зі шкіри людей

Дослідження також вирішило історичні неясності, узгодивши методику з відомими хронологіями правління царів, зокрема, дотримуючись "Низької хронології". Крім того, команда спостерігала значні зміни в магнітному полі Землі під час правління Навуходоносора II з 604 по 562 рр. до н.е., що свідчить про швидкі сплески інтенсивності за відносно короткий період.

Це дослідження відкриває нові шляхи для розуміння магнітної історії Землі та уточнення датування стародавніх артефактів, пропонуючи зазирнути в магнітні таємниці, приховані в стародавніх будівельних матеріалах.