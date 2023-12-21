Далі 24 Канал пропонує ознайомитися зі знахідками, що вразили як громадськість, так і науковців, а їхні таємниці рік за роком вперто не піддаються поясненню.

А тим часом Серед руїн у Помпеях знайшли млин-в'язницю

Кам'яні кулі в Коста-Ріці

Дельту Дікіс на півдні Коста-Ріки прикрашають гігантські кам'яні сфери, деякі з яких датуються 600 роком нашої ери. Ці пам'ятники, відомі під місцевою назвою Лас Болас, були створені доколумбовою цивілізацією з габро – гірської породи, що утворилася з розплавленої магми.



Валуни з Коста-Ріки / Фото Museo Nacional de Costa Rica

Ідеально сферичні форми викликали різні припущення, від астрономічних цілей до вказівників шляху у напрямку важливих місць.

Цікаво! Зникнення народу Чібчан, який створив їх, додає додатковий шар таємничості, залишаючи справжнє призначення Сфер Дікіс вкритим пісками часу.

Антикітерський механізм

З глибин грецького вантажного судна, що зазнало аварії понад 2 000 років тому, підняли Антикітерський механізм – круглий бронзовий артефакт у складі якого є шестерні, що з'єднуються між собою.



Антикітерський механізм / Фото Antikythera Mechanism Research Project

Спочатку вважалося, що це навігаційна астролябія, але подальші дослідження виявили його роль як надзвичайно складного астрономічного календаря. За своєю складністю вона перевершує всі подібні пристрої своєї епохи, що передували їй на тисячоліття, і змушує археологів дивуватися технологічній досконалості давніх греків.

Гробниця Клеопатри

Клеопатра VII, остання з Птолемеїв, правила Єгиптом до 30 року до н.е. Місце її поховання, описане як "піднесений і прекрасний" пам'ятник біля храму Ісіди, залишається невиявленим. Попри спільне поховання Клеопатри та Марка Антонія, пограбування могили в давнину затьмарює цю таємницю.

Місцезнаходження колись славетної гробниці залишається невідомим, що свідчить про зникаючі акти історії та постійні пошуки, спрямовані на розкриття таємниць славетної єгипетської цариці.

Гробниця Цинь Шихуанді

У 1974 році китайські фермери натрапили на монументальну знахідку в провінції Шеньсі: теракотову армію імператора Цинь Шихуанді в натуральну величину. Глиняні солдати, створені для захисту імператора у потойбічному світі, є свідченням майстерності стародавнього Китаю. Проте, справжнє місце поховання імператора в мавзолеї у формі піраміди залишається недослідженим.



Гробниця Цинь Шизуанді / Фото Dreamstime

Розкіш, описана в стародавніх текстах, включаючи підземний палац зі складною дренажною системою, піднімає питання про скарби, приховані всередині, і технологічні виклики, що чекають на сучасних археологів. Дослідження гробниці досі триває.

Атлантида

Загублене місто Атлантида, вперше згадане Платоном у 360 р. до н.е., приваблює дослідників по всьому світу. Претензії на його знахідку лунають з Багамських островів, Грецьких островів, Куби та Японії – точаться суперечки про його історичне існування та ймовірне місцезнаходження.

Попри відсутність остаточних доказів, Атлантида залишається маяком археологічної таємниці, захоплюючи уяву і підживлюючи спекуляції про давню затонулу цивілізацію.

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Стоунхендж

Стоячи в англійському полі протягом 4 000 років, призначення Стоунхенджу залишається загадкою. Мегалітичне кільце, створене первісними руками, наводить на думку про різні теорії – від астрономічної обсерваторії до храму.



Стоунхендж / Фото stock.xchng

Проте жодна з них не була остаточно доведена, залишаючи Стоунхендж вічним символом стародавньої винахідливості та питань без відповідей.

Стародавні пастки для тварин

Розкидані по пустелях Ізраїлю, Єгипту та Йорданії стародавні кам'яні стіни, прозвані "повітряними зміями", спантеличували пілотів початку 20-го століття. Нещодавні дослідження припускають, що ці споруди функціонували як ефективні пастки для тварин, спрямовуючи здобич до ям для масового вбивства.

Це одкровення малює картину того, що стародавні мисливці володіли передовими знаннями про місцеву фауну, додаючи практичний аспект до їхніх, здавалося б, загадкових конструкцій.

Лінії Наска

Викарбувані в перуанському ландшафті понад 2 000 років тому, Лінії Наска зачаровують своїми хитромудрими візерунками, видимими лише з висоти пташиного польоту. Створені культурою Наска, що існувала до інків, ці колосальні форми, від геометричних ліній до зображень тварин і рослин, викликають багато спекуляцій.



Лінії у пустелі Наска / Фото NASA

У той час як деякі розважаються позаземними теоріями, археологи стверджують, що лінії слугували для ритуального спілкування з божествами, підкреслюючи культурну складність стародавніх суспільств.

Великі піраміди

Великі піраміди Єгипту, збудовані майже 5 000 років тому, є незмінними символами влади Фараонів та вірувань у потойбічне життя. Постійні археологічні дослідження відкривають нові тунелі та шахти всередині цих колосальних споруд, додаючи нові шари до цієї таємниці.



Піраміди в Єгипті / Фото stock.xchng

Прагнення з'ясувати особистість будівельників, їхні методи та мотивації триває, демонструючи незмінне захоплення стародавніми чудесами Єгипту.

Туринська плащаниця

Туринська плащаниця, яку дехто вважає поховальною тканиною Ісуса Христа, викликала багатовікову дискусію. Попри те, що вона з'явилася у 1353 році, радіовуглецевий аналіз у 1980-х роках припустив її середньовічне походження між 1260 і 1390 роками нашої ери.



Туринська плащаниця / Фото Shutterstock

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Скептики стверджують, що новіші частини могли спотворити результати, залишивши автентичність плащаниці під питанням. Таємниця її справжнього походження та відбиток людського тіла додає шар інтриги до цього суперечливого артефакту, однак з впевненістю можна сказати, що Туринська плащаниця суттєво молодша.