Відкриття було зроблено, коли археологи досліджували територію поблизу хорватського острова Корчула, де вони раніше виявили затоплене неолітичне поселення. Цього разу дослідники знайшли мощену кам'яну дорогу, якою в давнину добиралися з села на сам острів. Радіовуглецевий аналіз деревини, знайденої на місці, показав, що поселення існувало близько 4900 року до нашої ери, тобто в період неоліту.

Читайте на сайті Стародавні мумії єгипетських дітей містять ознаки спільної поширеної хвороби

Містечко й дорога

Вчені виявили затоплене поселення кілька років тому, коли вивчали супутникові знімки місцевості біля східного узбережжя острова Корчула. Підводні археологи обстежили місцевість і виявили поселення кам'яного віку, яке вони попередньо датують приблизно 4500 роком до нашої ери. На невеликому клаптику землі вони знайшли руїни кам'яних стін, що оточували поселення, крем'яні знаряддя праці та інші речі, якими користувалися місцеві жителі. На думку вчених, пам'ятка належить до Хварської археологічної культури.



Стародавня дорога віком 6900 років / Фото Sveučilište u Zadru

Відкриття дороги, якій 6 900 років, має важливе значення, оскільки проливає світло на повсякденне життя і діяльність людей епохи неоліту, які населяли цю територію. Дорога використовувалася для перевезення товарів і людей між поселенням і островом Корчула. Вона також є свідченням винахідливості та інженерних навичок людей того часу, які змогли побудувати таку дорогу, використовуючи доступні їм матеріали та інструменти.

Цікаво 8-річна дівчинка знайшла артефакт віком 3700 років, граючись на шкільному подвір'ї в Норвегії

Відкриття затопленого поселення і стародавньої дороги є нагадуванням про важливість збереження нашої культурної спадщини. Адріатичне море було центром людської діяльності протягом тисячоліть, і важливо продовжувати досліджувати і вивчати цей регіон, щоб дізнатися більше про наше спільне минуле. Дослідження, проведене підводними археологами із Задарського університету, є важливим кроком на шляху до розкриття таємниць минулого і збереження їх для майбутніх поколінь, щоб вони могли цінувати і вчитися на них.