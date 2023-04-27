Airbus LOOP

LOOP – це проєкт універсального компонування споруди для життя і роботи в космосі. Станція складається з трьох поверхів, кожен 8 метрів у діаметрі й стільки ж у висоту, щоб там можна було розмістити практично будь-яке обладнання. За бажання будь-який із поверхів можна перетворити на житлове приміщення, лабораторію, стикувальний вузол тощо.

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Проєкт космічної станції Airbus LOOP / Фото Airbus

Усередині станції знайдеться місце навіть для спортивних тренажерів, а один із рівнів можна перетворити на центрифугу для імітації земної сили тяжіння і зниження навантаження на організм космонавтів. Усі поверхи з'єднані тунелем центральної шахти, навколо якого висаджено рослини для очищення атмосфери. Плюс це джерело вітамінів і свіжої зелені в раціоні мешканців станції.



У центральній частині Airbus LOOP пропонують вирощувати рослини / Фото Airbus



Тренажери всередині станції Airbus LOOP / Фото Airbus

Airbus LOOP – комерційний проєкт, він призначений для заробляння грошей, проте поки що немає інформації ні про вартість такої величезної станції, ні про витрати на її експлуатацію. З іншого боку, світ вступив в епоху космічної гонитви й великих можливостей, коли польоти за межі Землі стали доступні, як ніколи раніше. Тому такі "готелі на орбіті" з великою ймовірністю виявляться затребуваними. Особливо з огляду на те, що проєкти конкурентів виглядають не такими просторими та зручними.



Станція Airbus LOOP на рендерах / Фото Airbus



Станція Airbus LOOP на рендерах / Фото Airbus



Станція Airbus LOOP на рендерах / Фото Airbus