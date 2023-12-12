Що відбувається

Посада, яку компанія пропонує, називається Language Engineer, тобто розробник-лінгвіст. При цьому в описі прямо вказується, що посада передбачатиме розробку Siri з використанням машинного навчання та штучного інтелекту. Місце роботи – Барселона, Іспанія.

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Судячи з усього, компанія таки взялася за покращення свого застарілого голосового асистента й хоче, щоб він працював також і з російською мовою. Для чого – незрозуміло. Apple уже навіть закрила свій російський сайт, залишивши там лише інформацію з інструкціями щодо використання та налаштування її продуктів. Але всі розділи з товарами зникли.

Судячи з усього Apple для себе розділила країну та носіїв мови, вважаючи, що останніх все ще так багато, що є сенс поки що створювати продукти російською. Ймовірно, вона боїться втратити досить велику кількість клієнтів, які можуть перейти до конкурентів, якщо компанія припинить надавати свої послуги російською.

Що не так із Siri

Siri – голосовий помічник Apple, яким ви можете користуватися лише на пристроях компанії. З ним можна спілкуватися голосом, давати команди й отримувати відповіді також голосом. Однак з роками ця технологія дуже застаріла. Її почали критикувати за недосконалість, постійні помилки та ніші проблеми. І хоча компанія часом оновлювала Siri, все ж вона поступилася таким конкурентам, як Google Assistant та Alexa від Amazon.

З початком епохи штучного інтелекту всі раптом заговорили про великі можливості, які може запропонувати генеративний ШІ в поєднанні з голосовими помічниками.