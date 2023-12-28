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Ця конкретна ракета-носій із бортовим номером B1058 поверталася зі свого рекордного 19 польоту, коли зазнала фатальної аварії. Ракета стартувала зі станції космічних сил 23 грудня, несучи із собою 23 супутники Starlink. Ракета-носій успішно приземлилася за вісім із половиною хвилин після запуску на дрон-корабель, що знаходився на схід від Багамських островів. У заяві SpaceX у соціальних мережах розповіли про причини аварії.
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Компанія заявила, що "новіші прискорювачі Falcon мають модернізовані посадкові опори з можливістю самовирівнювання й пом'якшення проблем такого типу.
В окремому пості Кіко Деончев, віцепрезидент із запуску SpaceX додав, що, хоча вони "здебільшого оснастили" новими системами решту чинного парку ракет-носіїв Falcon, B1058 залишився таким, яким був із самого початку, "з огляду на його вік". Ракета "зустріла свою долю, коли зіткнулася із сильним вітром і хвилями, що призвело до виходу з ладу частково захищеного [окто-захоплювача] менш ніж за 100 миль від дому".
- B1058 удостоївся честі запускати астронавтів з території США уперше після закінчення програми Shuttle у 2011 році. Колишні астронавти Боб Бенкен і Даг Герлі першими піднялися на борт космічного корабля SpaceX Crew Dragon, який летів на Міжнародну космічну станцію 30 травня 2020 року.
- Кар'єра B1058 охопила понад три роки. Решта 17 польотів цієї ракети-носія охоплювали першу та третю місії SpaceX Transporter, що доставляють на орбіту безліч CubeSat і NanoSat, а також 14 місій з відправлення супутників Starlink.
26 грудня частину B1058, що залишилася, було доставлено в порт Канаверал. Судячи з фотографій, більша частина рухової секції ракети виявилася цілою, а три з чотирьох посадкових опор стирчали в повітря і були розкриті. Хоча B1058 ніколи більше не полетить, SpaceX має намір зберегти те, що лишилося.
Все, що лишилося від B1058 / Фото Steven Young/Spaceflight Now
Все, що лишилося від B1058 / Фото Steven Young/Spaceflight Now
"Ми плануємо врятувати двигуни й провести перевірку обладнання, що залишилося. Це, як і раніше, має чималу цінність. Ми не дозволимо цьому пропасти дарма", – сказав Джон Едвардс, віцепрезидент із ракет-носіїв і директор із продуктів Falcon 9 у SpaceX.