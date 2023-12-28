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Ця конкретна ракета-носій із бортовим номером B1058 поверталася зі свого рекордного 19 польоту, коли зазнала фатальної аварії. Ракета стартувала зі станції космічних сил 23 грудня, несучи із собою 23 супутники Starlink. Ракета-носій успішно приземлилася за вісім із половиною хвилин після запуску на дрон-корабель, що знаходився на схід від Багамських островів. У заяві SpaceX у соціальних мережах розповіли про причини аварії.

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Компанія заявила, що "новіші прискорювачі Falcon мають модернізовані посадкові опори з можливістю самовирівнювання й пом'якшення проблем такого типу.

В окремому пості Кіко Деончев, віцепрезидент із запуску SpaceX додав, що, хоча вони "здебільшого оснастили" новими системами решту чинного парку ракет-носіїв Falcon, B1058 залишився таким, яким був із самого початку, "з огляду на його вік". Ракета "зустріла свою долю, коли зіткнулася із сильним вітром і хвилями, що призвело до виходу з ладу частково захищеного [окто-захоплювача] менш ніж за 100 миль від дому".

B1058 удостоївся честі запускати астронавтів з території США уперше після закінчення програми Shuttle у 2011 році. Колишні астронавти Боб Бенкен і Даг Герлі першими піднялися на борт космічного корабля SpaceX Crew Dragon, який летів на Міжнародну космічну станцію 30 травня 2020 року.

Кар'єра B1058 охопила понад три роки. Решта 17 польотів цієї ракети-носія охоплювали першу та третю місії SpaceX Transporter, що доставляють на орбіту безліч CubeSat і NanoSat, а також 14 місій з відправлення супутників Starlink.

26 грудня частину B1058, що залишилася, було доставлено в порт Канаверал. Судячи з фотографій, більша частина рухової секції ракети виявилася цілою, а три з чотирьох посадкових опор стирчали в повітря і були розкриті. Хоча B1058 ніколи більше не полетить, SpaceX має намір зберегти те, що лишилося.



Все, що лишилося від B1058 / Фото Steven Young/Spaceflight Now



Все, що лишилося від B1058 / Фото Steven Young/Spaceflight Now

"Ми плануємо врятувати двигуни й провести перевірку обладнання, що залишилося. Це, як і раніше, має чималу цінність. Ми не дозволимо цьому пропасти дарма", – сказав Джон Едвардс, віцепрезидент із ракет-носіїв і директор із продуктів Falcon 9 у SpaceX.