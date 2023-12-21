Ілон Маск, голова SpaceX, висловив упевненість у потенційному успіху майбутнього третього випробувального польоту, передбачаючи, що він може відбутися до кінця поточного року.

А тим часом Ракети SpaceX звинуватили в пробиванні "атмосферних дір" і створенні дивних "полярних сяйв"

Starship готується до третього польоту

Попри часові обмеження, новий корабель і ракета-носій (перший ступінь) пройшли ретельні випробування, включаючи нещодавні статичні вогневі випробування всіх двигунів.

На початку цього місяця перший ступінь ракети-носія Super Heavy продемонстрував запуск усіх 33 двигунів, а 20 грудня відбувся запуск двигунів корабля Starship.

Намагаючись продемонструвати готовність до подальших випробувань, SpaceX прагне ретельно оцінити і протестувати різні системи перед запланованим запуском.

Випробувальні польоти Starship

Під час першого випробування у квітні виникли ускладнення, оскільки Starship не зміг відокремитися від першого ступеня.

Наступний запуск у листопаді продемонстрував покращення завдяки модифікованому процесу відділення. Двигуни корабля запустилися до відокремлення ступенів, що призвело до подальшого вибуху першого ступеня через кілька хвилин, що вимагало втручання команди SpaceX.

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Аналізуючи дані про ці події, є оптимізм щодо прогресу в майбутньому третьому запуску. Однак терміни запуску залежать від видачі ліцензії Федеральним управлінням цивільної авіації США. Враховуючи відсутність надзвичайних подій під час другого польоту, очікується, що процес ліцензування пройде без зайвих затримок.

Якщо все піде за планом, повністю укомплектована ракета в парі з кораблем Starship дійсно може здійснити свій третій політ до кінця року.