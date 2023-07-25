Інтерес Мея до стереоскопічної фотографії, техніки, яка імітує людський бінокулярний зір для створення тривимірних зображень, привів його до співпраці з Данте Лауреттою, головним дослідником і планетологом місії OSIRIS-REx. Книга під назвою "Bennu 3-D: Анатомія астероїда" буде опублікована лондонською стереоскопічною компанією May's London Stereoscopic Company і стане першим в історії 3D-атласом астероїда, що має на меті зробити захоплюючу історію Бенну доступною для широкого загалу читачів.

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Кілька слів про астероїд

Бенну, який вважається одним з найнебезпечніших астероїдів Сонячної системи, має шанс на зіткнення з Землею приблизно 1 до 1 800 протягом наступних 300 років. Зустріч апарата OSIRIS-REx з астероїдом у жовтні 2020 року виявило напрочуд м'яку і пухку поверхню, яка ледь не поглинула космічний апарат під час його короткого зіткнення. А проте, апарату вдалося успішно зібрати близько 60 грамів реголіту з Бенну, який планується доставити на Землю вже у вересні цього року.

Місія OSIRIS-REx провела два з половиною роки, вивчаючи Бенну шириною 525 метрів, з грудня 2018 року по травень 2021 року. За цей час космічний апарат зібрав тисячі зображень, що демонструють астероїд та його поверхню.

3D Атлас Буенну

Мей разом з дослідницею-математиком Клаудією Манцоні обробили деякі з цих зображень для включення в майбутню книгу. Вихід "Bennu 3-D: Анатомія астероїда" запланований на четвер, 27 липня, і наразі книга доступна для попереднього замовлення на Amazon.

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Співпраця Мея з командою OSIRIS-REx почалася в січні 2019 року, а в березні того ж року NASA опублікувало перші 3D-зображення Бенну, оброблені музикантом. На одному з цих зображень було виявлено масивний валун шириною 52 м, що виступає з південної півкулі Бенну.



3D-зображення астероїда Бенну, створене Брайаном Меєм / Фото NASA/Goddard/University of Arizona

3D-візуалізації, розроблені Меєм і Манцоні, відіграли важливу роль у допомозі команді OSIRIS-REx у виборі підходящого місця для посадки на складний астероїд, всипаний валунами і скелями.