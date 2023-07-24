Все не так просто

Щоб втілити це амбітне бачення в життя, виробники дисплеїв повинні вдосконалити свої технології тонкоплівкової інкапсуляції (TFE) та фронтальної камери під екраном (UPC). Ці досягнення мають вирішальне значення для досягнення безрамкового дисплея, який Apple бачить для свого майбутнього iPhone.

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Однак, схоже, зупинятися лише на дисплеї Apple не планує. Кажуть, що компанія паралельно працює над суцільноскляним корпусом, що складається з надзвичайно міцного типу скла. У поєднанні з безрамковим OLED-екраном ця інновація має на меті надати iPhone безшовного вигляду, схожого на цілісний шматок скла.

Інсайдери галузі припускають, що реалізація цих технологій може зайняти кілька років, підкреслюючи, що поки що передчасно говорити про можливу дату виходу цього революційного iPhone.

Apple завжди прагне реалізувати якісь революційні фішки у своїх нових продуктах і робить це поступово. Нехай і повільно, але в результаті це веде до створення революційних продуктів, які згодом надихають виробників на схожі рішення.

А тим часом Apple тестує чат-бота "Apple GPT" і розробляє інструменти для створення генеративного ШІ

Амбітні зусилля Apple по розробці повністю безрамкового iPhone, оснащеного передовими OLED-екранами від Samsung і LG, а також суцільноскляним корпусом, свідчать про прагнення компанії розширювати межі дизайну смартфонів до повністю закритого корпусу – без отворів та кнопок. Хоча шлях попереду може бути складним, особливо з огляду на вимоги європейських законів, потенційно рано чи пізно людство може отримати такий смартфон.