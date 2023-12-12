Наразі в оператора не працює мобільний застосунок. Причини не відомі. Поки що компанія не оголошувала про можливу кібератаку й на її ресурси.

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Що відбувається

В офіційному телеграм-каналі компанії зазначається, що поки що спостерігають лише збільшення підключень абонентів інших операторів до мереж Vodafone через національний роумінг. Тож причина може бути в різкому зростанні навантаження на ресурси.

Під час відкриття застосунка Vodafone з'являється повідомлення: "Технічні роботи. Зараз проводяться технічні роботи, тому додаток тимчасово недоступний. Перепрошуємо через незручності".



Так виглядає прямо зараз застосунок Vodafone / Скриншот УНІАН

Оскільки компанія заздалегідь не повідомляла про технічні роботи, проблема, швидше всього, виникла неочікувано.

Офіційних коментарів поки немає.