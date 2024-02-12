Колосальні чорні діри існують в центрі галактик, як от наш Молочний Шлях, але, на превеликий подив науковців, вони існували і співіснували в ранньому Всесвіті. Ще ж і надто, вони були своєрідними будівельними блоками, або "насінням" для кожної галактики.

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Вони дійсно прискорювали все, як гігантські підсилювачі зореутворення, і це повністю змінює те, що ми вважали можливим раніше – настільки, що це вимагає перегляду нашого розуміння формування галактик,

– сказав професор Джозеф Сілк з Університету Джона Хопкінса.

Далекі галактики, які сформувалися в ранньому Всесвіті, виявилися яскравішими, ніж передбачали вчені. Вони також мали несподівано багато молодих зірок і надмасивних чорних дір. Традиційно вважається, що чорні діри утворилися після колапсу надмасивних зірок, а галактики сформувалися після того, як перші зірки освітили темний космос.

Однак аналіз, проведений командою професора Сілка, показав, що чорні діри і галактики співіснували і взаємодіяли один з одним протягом перших 100 мільйонів років.

То як могли утворитися зорі?

Команда професора Сілка вважає, що витоки з чорних дір розривали газові хмари, перетворюючи їх на зірки і значно прискорювали зореутворення. Інакше дуже важко зрозуміти, звідки беруться ці яскраві галактики, оскільки в ранньому Всесвіті вони зазвичай менші за розміром.

Через колосальну гравітаційну силу навколо чорних дір там спалахують потужні магнітні бурі та струмені плазми. По суті, вони поводяться як величезні прискорювачі частинок. Тому цілком ймовірно, що "Вебб" помітив більше таких чорних дір і яскравих галактик, ніж вчені очікували раніше.

За словами авторів дослідження, молодий Всесвіт переживав дві фази.

Під час першої інтенсивні витоки з чорних дір прискорювали зореутворення, а потім вони сповільнилися. Через кілька мільйонів років після Великого вибуху газові хмари колапсували через магнітні бурі від надмасивних чорних дір, і нові зірки народжувалися зі швидкістю, набагато вищою за ту, яку астрономи могли спостерігати у звичайних галактиках.

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Згодом процес зореутворення сповільнився, оскільки відтік енергії перейшов у стадію збереження енергії, а кількість доступного газу зменшилася. Однак ключове питання зараз полягає в тому, звідки у Всесвіті взялися чорні діри на ранній стадії його існування. Астрофізики поки що не мають жодних ідей щодо цього.