У четвер (20 квітня) Місяць закриє Сонце під час так званого гібридного сонячного затемнення. Цей тип затемнення змінюється від повного сонячного затемнення до кільцеподібного, коли тінь Місяця рухається по поверхні Землі. Останнє гібридне сонячне затемнення відбулося у 2013 році, а наступне відбудеться у 2031 році. Після цього майбутнім спостерігачам неба доведеться чекати до 23 березня 2164 року.

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Де можна буде побачити сонячне затемнення 20 квітня

Подію буде видно з південної частини Тихого океану, коли місячна тінь пройде над західною Австралією, Східним Тимором та Індонезією, починаючи з 21:36 за східноєвропейським часом 19 квітня (03:36 за Києвом 20 квітня) і закінчуючи 2:59 за східноєвропейським часом (09:59 за Києвом) наступного дня.

Якщо траєкторія затемнення не пройде над вашим місцезнаходженням, вам все одно пощастило: адже ви всеодно зможете переглянути подію за допомогою прямої трансляції.

Наприклад, сайт TimeAndDate.com проведе пряму трансляцію на своєму каналі YouTube, яка розпочнеться о 21:30 за східним часом 19 квітня (04:30 за Києвом 20 квітня).

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Хто побачить сонячне затемнення

Залежно від того, де перебуває спостерігач відносно Місяця на вигнутій поверхні Землі, він може побачити повне або кільцеподібне сонячне затемнення, або взагалі його не побачити.

Більшість спостерігачів мають можливість побачити кільцеподібне затемнення. Однак, якщо вони опиняться на вузькій 49-кілометровій ділянці, що пролягає від Антарктиди до Західної Австралії, вони зможуть бачити повне затемнення. Дві інші точки, де можна спостерігати перехід затемнення від кільцеподібного до повного і назад, знаходяться посеред Індійського океану.

Єдине місце в Австралії, де можна буде побачити повне сонячне затемнення, це маленьке і віддалене містечко Ексмут. Багатотисячні натовпи зберуться там, щоб побачити ідеальне вирівнювання Сонця, Місяця і Землі.