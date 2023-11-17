Що це за планета

WASP-107b, вперше відкрита у 2017 році, обертається навколо помаранчевої карликової зорі на відстані приблизно 200 світлових років від Землі. Екзопланета трохи масивніша за Нептун, а її густина набагато нижча, ніж у будь-якої іншої відомої екзопланети. Її близькість до своєї зірки спричиняє поступову втрату атмосфери, утворюючи кометний хвіст.

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Використовуючи інструмент середнього інфрачервоного діапазону телескопа Джеймса Вебба (MIRI), вчені з Левенського католицького університету заглибилися в атмосферу WASP-107b. Всупереч очікуванням, вони виявили в газовій оболонці супернептуна водяну пару, діоксид сірки (SO2) та силікати, які є основним компонентом земного піску.



Спектр екзопланети WASP-107b / Фото Leen Decin, KU Leuven, Belgium

Несподівана присутність діоксиду сірки викликала питання, оскільки моделі передбачали його відсутність через відносно "холодну" температуру екзопланети – менш як 450 градусів за Цельсієм.

Дослідники припускають, що "роздута" газова оболонка гіганта сприяє утворенню діоксиду сірки, спровокованого високоенергетичними фотонами від холодної материнської зірки, що проникають крізь атмосферу з низькою щільністю.

Не менш несподіваною була присутність силікатних хмар на великих висотах на WASP-107b. Формування силікатних хмар при нижчих температурах, яке зазвичай спостерігається на гарячих газових гігантах, кидає виклик існуючим моделям. Вчені пропонують як можливе пояснення безперервний цикл сублімації і конденсації через вертикальний транспорт, подібний до кругообігу води на Землі.

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Дослідження не лише дає уявлення про унікальні характеристики WASP-107b, але й розширює наше розуміння атмосфер екзопланет. Отримані результати можуть сприяти уточненню моделей формування та еволюції екзопланет, враховуючи складну взаємодію хімічних речовин і кліматичних умов у цих далеких світах. Космічний телескоп Джеймса Вебба продовжує відкривати нові таємниці, розширюючи межі астрономічних досліджень.