Вважається, що відбитки пальців забезпечують додаткове зчеплення і чутливість. Їхні візерунки здавна використовуються для ідентифікації людей та діагностики деяких станів розвитку. Минулого року дослідники описали гени, які впливають на формування візерунків, багато з яких беруть участь у розвитку кінцівок.

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Водночас багато з цих генів були неактивні під час цього процесу, що свідчить про те, що вони не беруть безпосередньої участі у формуванні гребенів. Тепер науковці виявили, що процес їх утворення подібний до аналогічного, який надає зебрі смуги, а гепарду – плям.

Як утворюють відбитки пальців

Нещодавнє дослідження виявило взаємодію між двома білками, які стимулюють утворення гребенів і гальмують його. Ці білки створюють періодичні хвилі гребенів, які з'являються з трьох різних ділянок:

кінчик пальця,

центральна його частина,

та складка біля основи кінчика, де він згинається.

Команда дослідників проводили симуляції симуляції під час яких змінювала час, кут і точне розташування початку хвиль у цих трьох місцях, створюючи арки, петлі та завитки. Ці хвилі зіштовхуються, створюючи турбулентність, яка допомагає утворювати різноманітні візерунки. Точне розташування зазначених вище ділянок та зіткнення хвиль власне і утворюють унікальний візерунок відбитка пальця людини.

Все починається в утробі матері

Щоб дізнатися більше про утворення візерунків, дослідники простежили, як вони з'являються в процесі внутрішньоутробного розвитку. Анатомічні дослідження та аналіз активності генів показали, що клітини, які формують гребені, пройшли шлях розвитку, який спочатку імітував шлях волосяного фолікула. Але, на відміну від генної активності фолікула, клітини гребеня не змогли вмістити в себе клітини з глибини під поверхнею шкіри.

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Чому це важливо

Результати дослідження є значним кроком вперед у нашому розумінні структури відбитків пальців. На цьому наголошує і авторка дослідження Маріан Рос, біолог з розвитку з Інституту біомедицини та біотехнологій Кантабрії в Сантандері, Іспанія. Дослідження використовує досягнення в техніці культивування клітин та інших методах, щоб просунутися в цій галузі, відкриваючи нову сферу, яка може виявити приховані візерунки в нашій шкірі.