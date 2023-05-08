24 Канал зібрав інформацію про усі космічні камінці: 3 з них вже оминули Землю, а ще 2 пролетять повз нас найближчими днями.

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Астероїда 2006 HX57

Цей астероїд шириною 28,5 метра здійснив найближче зближення з Землею 5 травня. Астероїд пронісся повз нашу планету зі швидкістю 39655 кілометрів на годину і пролетів на відстані всього 2,6 мільйона кілометрів.

Астероїд 2023 HT6

Астероїд під назвою 2023 HT6 здійснив зближення із Землею 7 травня. Цей астероїд, розміром приблизно 20 метрів розвинув швидкість 33007 кілометрів на годину і пролетів повз на відстані всього 1,2 мільйона кілометрів!

Астероїд 2023 HP1

Цей 159-метровий астероїд наблизився на відстань 6,1 мільйона кілометрів до Землі 7 травня. При цьому космічний камінь рухався із шаленою швидкістю в 41856 кілометрів на годину.

Астероїд 2023 HG1

Цей астероїд здійснить зближення з Землею 9 травня. За даними NASA, ширина цього астероїда становить майже 31 метр. Астероїд наблизиться до Землі на відстань 4,1 мільйона кілометрів і вже рухається з відносно повільною швидкістю 8494 кілометрів на годину.

Астероїд 2023 HT4

Цей астероїд шириною 129 метрів здійснить максимальне зближення з Землею 12 травня.



Астероїд 2023 HT4 пролетить повз Землю на відстані 6 мільйонів кілометрів / Скриншот 24 Каналу

За даними NASA, він наблизиться на відстань 6 мільйонів кілометрів. Астероїд рухається з чималою швидкістю в 32189 кілометрів на годину.

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Важливо! Жоден з астероїдів з переліку не становить реальної загрози для нашої планети. Хоч деякі з них NASA і відносить до класу потенційно небезпечних, ймовірність того, що вони змінять траєкторію та впадуть на Землю вкрай мала.