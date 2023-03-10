Протягом трьох місяців команда досліджувала фізичне та психологічне здоров'я людей, які скорочували використання соціальних мереж на 15 хвилин на день. Результати порівнювали з групами, які нічого у своїй поведінці не змінювали.
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Результати
50 учасників (33 жінки та 17 чоловіків) віком від 20 до 25 років щомісяця відповідали на запитання про своє здоров'я і психологічний стан, а також надавали звіти про використання ними соціальних мереж.
Результати показали:
- У групи, яку попросили зменшити перебування в соцмережах, у середньому на 15% покращився імунітет – вони менше страждали від застуди, грипу та бородавок. Крім того, у них на 50% покращилася якість сну і на 30% зменшилася кількість симптомів депресії.
- Примітно, що ті, кого просили скоротити використання соцмереж на 15 хвилин на день, поступово самостійно збільшували цей час. Наприкінці дослідження вони в середньому проводили в соцмережах уже на 40 хвилин менше, ніж раніше.
- Учасники ж із контрольної групи збільшували своє перебування в соцмережах у середньому на 10 хвилин на день.
- Третя група, яку спеціально попросили зайнятися чимось іншим, окрім соціальних мереж, збільшила їх використання приблизно на 25 хвилин на день.
Попередні дослідження також відзначали кореляцію між скороченням використання соціальних мереж і поліпшенням психологічного благополуччя. Нова робота показує, що це корисно і для фізичного здоров'я.