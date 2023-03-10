Протягом трьох місяців команда досліджувала фізичне та психологічне здоров'я людей, які скорочували використання соціальних мереж на 15 хвилин на день. Результати порівнювали з групами, які нічого у своїй поведінці не змінювали.

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Результати

50 учасників (33 жінки та 17 чоловіків) віком від 20 до 25 років щомісяця відповідали на запитання про своє здоров'я і психологічний стан, а також надавали звіти про використання ними соціальних мереж.

Результати показали:

У групи, яку попросили зменшити перебування в соцмережах , у середньому на 15% покращився імунітет – вони менше страждали від застуди, грипу та бородавок. Крім того, у них на 50% покращилася якість сну і на 30% зменшилася кількість симптомів депресії.

, у середньому на 15% покращився імунітет – вони менше страждали від застуди, грипу та бородавок. Крім того, у них на 50% покращилася якість сну і на 30% зменшилася кількість симптомів депресії. Примітно, що ті, кого просили скоротити використання соцмереж на 15 хвилин на день, поступово самостійно збільшували цей час. Наприкінці дослідження вони в середньому проводили в соцмережах уже на 40 хвилин менше, ніж раніше.

Учасники ж із контрольної групи збільшували своє перебування в соцмережах у середньому на 10 хвилин на день.

збільшували своє перебування в соцмережах у середньому на 10 хвилин на день. Третя група, яку спеціально попросили зайнятися чимось іншим, окрім соціальних мереж, збільшила їх використання приблизно на 25 хвилин на день.

Попередні дослідження також відзначали кореляцію між скороченням використання соціальних мереж і поліпшенням психологічного благополуччя. Нова робота показує, що це корисно і для фізичного здоров'я.