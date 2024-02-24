Перші свідчення

Вчені кажуть, що ще задовго до того, як люди опанували муміфікацію, це природним чином робила пустеля. Перші відомі нам докази ручної муміфікації датують приблизно 4300 роком до нашої ери. Але дослідник з Йоркського університету Стівен Баклі каже, що ми, можливо, колись виявимо й більш ранні випадки.

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Докази, які ми маємо сьогодні, включають обмотувальний матеріал мумій віком 6300 років, які були знайдені на стародавньому єгипетському кладовищі в місці Мостагедда, приблизно в 320 кілометрах на південь від Каїра. Поховання були розкопані на початку XX століття, а обгортки були привезені до Британії. Зараз вони знаходяться в Болтонському музеї.

Вчені тестували цю стародавню матерію і виявили, що вона містить смоли, які зазвичай використовували для муміфікації й у більш пізні часи. Тести вказують на те, що ці смоли були виготовлені з різних інгредієнтів, таких як рослинна олія, тваринні жири, віск і рослинна камедь.

Якщо розглядати дату 4300 років до нашої ери в контексті, то це приблизно за тисячоліття до того, як єгиптяни розробили ієрогліфи, і приблизно за 1500 років до того, як вони почали будувати піраміди. Це також приблизно за тисячоліття до того, як Єгипет об'єднався під владою одного фараона.

Природна муміфікація

Хоча найдавніші свідчення про використання штучних засобів для муміфікації тіл датуються приблизно 4 300 роками до нашої ери, єгиптяни проходили природну муміфікацію ще раніше.

За словами Баклі, природна муміфікація "є випадковим процесом, викликаним сприятливими умовами поховання", наприклад, поховання в гарячому сухому піску. Найдавніші приклади природних мумій датуються 5000 роком до нашої ери, якщо не раніше. Чи розуміли тодішні люди, яким буде результат, невідомо.

Навіть після того, як була розроблена штучна муміфікація, багато єгиптян все ще були природно муміфіковані, оскільки вони не могли дозволити собі штучну муміфікацію і тому були поховані в пустелі. Більшість стародавніх єгиптян просто клали в яму в землі, без будь-якої підготовки, і вони могли випадково стати природно муміфікованими.

З поширенням християнства в Єгипті між другим і п'ятим століттями нашої ери, використання штучної муміфікації зменшилося. У той час як давньоєгипетська релігія наголошувала на важливості збереження тіла для потойбічного життя, християнство цього не робило.