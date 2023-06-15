Попередні дослідження вже визначили інші необхідні компоненти для зародження життя на Енцеладі, і лише фосфор залишався невловимим. Тепер, завдяки цьому останньому відкриттю, науковці вважають, що Енцелад має потенціал для виявлення життя.

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Чому фосфор такий важливий

Фосфор у своїй фосфатній формі відіграє вирішальну роль у створенні ДНК, РНК і клітинних мембран. Його присутність на Енцеладі викликає інтерес з моменту відкриття підземних океанів і кріовулканічних шлейфів на цьому далекому супутнику.

Космічний апарат "Кассіні", запущений у 1997 році, був спеціально розроблений для дослідження систем Сатурна і Юпітера. Протягом десятиліття, з 2005 по 2015 рік, "Кассіні" здійснив кілька прольотів повз Енцелад, одночасно вивчаючи кільцеву систему Сатурна.

Під керівництвом Франка Постберга, професора планетології Вільного університету Берліна, команда дослідників заглибилася в дані, отримані аналізатором космічного пилу (CDA) "Кассіні". Хоча дані були зібрані багато років тому, обсяг інформації зробив її аналіз трудомістким завданням.

Ці дані пролежали на серверах NASA 15 років. Інструмент передав такий великий обсяг даних, що ми не могли проаналізувати їх усі під час активної місії,

– зауважив Постберг.

Після того, як у 2017 році команда спочатку опублікувала частковий аналіз даних, вона отримала фінансування від Європейської дослідницької ради для проведення поглибленого вивчення значно більшого набору даних. Постберг наголосив, що вони не шукали конкретно фосфати. Він пояснив, що вуглець, водень, азот, кисень, фосфати, фосфор і сірка є необхідними для зародження життя. З цих шести компонентів фосфати були єдиними, які раніше не були виявлені в даних "Кассіні". Попередні дослідження вже вказували на наявність решти п'яти компонентів на Енцеладі.

А тим часом Космічний телескоп Kepler відкрив три екзопланети на останніх краплинах пального

Це нове відкриття на Енцеладі передбачає потенційне відкриття та дослідження життя за межами нашої планети. Хоча нам ще багато чого належить відкрити і осмислити, цей прорив розпалює наукову цікавість і стимулює пошук витоків життя в неосяжних просторах космосу.

Одна з флагманських місій NASA – Orbilander відправиться до Енцелада саме у пошуках життя. Місія передбачає виведення на орбіту супутника апарата, який досліджуватиме викиди з гейзерів, а потім здійснить посадку на Енцелад.