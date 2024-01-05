Для початку слід розібратися, що ж таке файли cookie. У комп'ютерній науці це набір даних, які несуть у собі інформацію про користувача, щоб полегшувати його взаємодію з тим чи іншим сайтом. Наприклад, завдяки cookies ми можемо підтримувати постійну авторизацію в соцмережах без необхідності здійснювати вхід щоразу, коли сторінка відкривається. Вони зберігають різноманітні корисні налаштування, які ми обираємо на сайті, інформацію про нас, наші звички, пристрої, розташування, мову системи та багато іншого. Все це дає змогу не лише визначити унікального користувача, а й зрозуміти його вподобання. Зрозуміло, що така інформація є вкрай корисною для рекламодавців – вони готові платити величезні гроші, щоб дізнатися, як краще націлити свою рекламу на користувача.

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Google проти cookies

Згідно з планом, компанія починає тестувати відмову від cookies на користь власної нової технології на початку січня з наміром повністю відключити їх в другій половині 2024 року. Компанію звинувачують у тому, що вона турбується не про безпеку та конфіденційність користувачів, а лише про власну вигоду й прибутки.

З 4 січня доступ сайтів до сторонніх файлів cookie обмежується за замовчуванням для невеликої частини користувачів Chrome. Якщо ви випадковим чином будете обрані для випробування захисту від відстеження, Google повідомить вас про це при відкритті Chrome на комп'ютері або Android. Якщо під час перегляду сторінок Chrome виявить проблеми, з'явиться запит із проханням тимчасово ввімкнути сторонні файли cookie для сайту.



Так виглядатиме сповіщення / Фото Google

Google працює над тим, щоб усунути необхідність використання файлів cookie в браузері Chrome з 2020 року, а згодом втілить цю ідею у своїй ініціативі Privacy Sandbox. Широка ідея компанії полягає в тому, щоб передавати анонімні дані про перегляд сторінок рекламодавцям, які, своєю чергою, можуть використовувати надані Google API для ведення свого рекламного бізнесу в спосіб, який краще захищає конфіденційність користувачів. У липні було запущено "Topics API" для тестування розробниками, а у вересні він став доступним для користувачів Chrome.

Підхід Google до реклами без використання файлів cookie, на перший погляд, виглядає корисним як для користувачів, орієнтованих на конфіденційність, так і для рекламодавців у цілому, порівняно з іншими браузерами, які застосовують жорсткі підходи до блокування відстеження. Це можна назвати своєрідним кроком посередині, коли компанія знаходить компроміс між позиціями користувача та рекламодавця.

Однак конкуренти Google і захисники приватності не до кінця переконані в технології заміни файлів cookie. Проти виступають і самі рекламодавці, ринок яких оцінюється в 600 мільярдів доларів на рік. Вони кажуть, що ще не готові до таких змін. Їхня робота вибудовувалась роками й зосереджена саме на використанні файлів cookies. Їм потрібен час на адаптацію та навчання використання нової технології. Раптово втративши доступ до cookies, але ще не навчившись користуватись новим методом, вони різко втратять свої доходи.

Тим часом регулятори, такі як британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA), стежать за новим захистом від відстеження Google, щоб переконатися, що він не дає компанії несправедливих переваг у продажі власної реклами.