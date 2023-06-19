Глобальна вітроенергетична рада (GWEC) встановила цей показник на рівні 40 років, починаючи з 1970-х, коли датські інженери вперше приступили до експериментальних розробок, які заклали основу сучасної світової вітроенергетичної галузі. З того часу галузь зростала в геометричній прогресії, що дозволило GWEC спрогнозувати, що шлях від 1 ТВт до 2 ТВт буде значно швидшим.

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Прогнози підтвердилися

Раніше цього року компанія Wood Mackenzie спрогнозувала, що світова вітроенергетика перевищить поріг встановленої потужності в 1 ТВт до кінця 2023 року. Нещодавнє завершення вітроенергетичних проєктів у Китаї, США, Європі та Марокко призвело до того, що світова встановлена вітроенергетична потужність перевищила омріяну позначку в 1 ТВт.

Як вже зазначалося, досягнення встановленої вітроенергетичної потужності в 1 ТВт є великим тріумфом для сектору відновлюваної енергетики і підкреслює успіхи, досягнуті в переході до більш екологічно чистих і стійких джерел енергії. Вітроенергетика відіграє життєво важливу роль у диверсифікації світового енергетичного балансу та зменшенні залежності від викопних видів палива.

Оскільки світ продовжує боротися з нагальною проблемою зміни клімату, швидке розширення вітроенергетичних потужностей дає проблиск надії. Значний прогрес, досягнутий всього за чотири десятиліття, демонструє здатність галузі стимулювати значущі зміни і підкреслює зростаючу важливість відновлюваної енергетики в боротьбі з кліматичною кризою.

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Заглядаючи в майбутнє, вітроенергетика готова розвивати свій успіх, оскільки прогнози вказують на те, що наступний рубіж у 2 ТВт світової встановленої вітроенергетичної потужності буде досягнутий за надзвичайно короткий проміжок часу.

Це досягнення стане ще одним значним кроком до більш зеленого та сталого майбутнього, оскільки країни світу продовжують використовувати енергію вітру для задоволення своїх енергетичних потреб.