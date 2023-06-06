Як повідомляє 24 Канал, після підриву греблі Каховської ГЕС виникла загроза підтоплення. Розпочалася евакуація населення з населених пунктів у прибережній зоні.

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Зверніть увагу! У НАЕК "Енергоатом" повідомили, що наразі ситуація на Запорізькій АЕС контрольована. Хоча рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується через підрив росіян.

Згодом на картах Google з'явилася інформація про підрив греблі, а також позначки біля населених пунктів, які перебувають під загрозою внаслідок катастрофи.



Інформація про підрив Каховської ГЕС на картах Google / Скриншот 24 Каналу

У додатковій інформації розміщено останні новини про інцидент та посилання на сторінки державних органів з інформацією про евакуацію.

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Коротко про підрив Каховської ГЕС: