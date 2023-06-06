Як повідомляє 24 Канал, після підриву греблі Каховської ГЕС виникла загроза підтоплення. Розпочалася евакуація населення з населених пунктів у прибережній зоні.

Важливо Катастрофічний, реалістичний і ймовірний: 3 сценарії підтоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС

Згодом на картах Google з'явилася інформація про підрив греблі, а також позначки біля населених пунктів, які перебувають під загрозою внаслідок катастрофи.


Інформація про підрив Каховської ГЕС на картах Google / Скриншот 24 Каналу

У додатковій інформації розміщено останні новини про інцидент та посилання на сторінки державних органів з інформацією про евакуацію.

Підрив Каховської ГЕС загрожує Запорізькій АЕС: дивіться відео

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Коротко про підрив Каховської ГЕС:

  • У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (ГЕС). Через вибух вода з річки Дніпро затопила кілька населених пунктів Херсонської області, що призвело до значних руйнувань і переміщення місцевих жителів.

  • Вибух на Каховській ГЕС викликав побоювання щодо можливого підтоплення енергетичних об’єктів Херсонської області. Однак у Міністерстві енергетики запевнили, що наразі енергосистема залишається стабільною.

  • Тим часом за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать. Попри поступове зниження рівня води, офіційні особи заявляють, що прямої загрози станції наразі немає.

  • На жаль, повінь вже призвела до знеструмлення майже 12 тисяч споживачів регіону. Крім того, є занепокоєння можливими проблемами з водопостачанням. Влада закликає жителів залишатися пильними та вживати необхідних заходів для забезпечення своєї безпеки.

  • Державна компанія Укргідроенерго, яка відповідає за експлуатацію Каховської ГЕС, підтвердила, що станція не підлягає відновленню через руйнування машинного залу внаслідок вибуху.

  • За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, атаку здійснили росіяни з наміром перешкодити просуванню ЗСУ. Однак, попри завдані збитки, цілі ворога не будуть досягнуті. Український уряд пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх громадян у постраждалих районах.