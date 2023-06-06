Як повідомляє 24 Канал, після підриву греблі Каховської ГЕС виникла загроза підтоплення. Розпочалася евакуація населення з населених пунктів у прибережній зоні.
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Згодом на картах Google з'явилася інформація про підрив греблі, а також позначки біля населених пунктів, які перебувають під загрозою внаслідок катастрофи.
Інформація про підрив Каховської ГЕС на картах Google / Скриншот 24 Каналу
У додатковій інформації розміщено останні новини про інцидент та посилання на сторінки державних органів з інформацією про евакуацію.
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Коротко про підрив Каховської ГЕС:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (ГЕС). Через вибух вода з річки Дніпро затопила кілька населених пунктів Херсонської області, що призвело до значних руйнувань і переміщення місцевих жителів.
Вибух на Каховській ГЕС викликав побоювання щодо можливого підтоплення енергетичних об’єктів Херсонської області. Однак у Міністерстві енергетики запевнили, що наразі енергосистема залишається стабільною.
Тим часом за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать. Попри поступове зниження рівня води, офіційні особи заявляють, що прямої загрози станції наразі немає.
На жаль, повінь вже призвела до знеструмлення майже 12 тисяч споживачів регіону. Крім того, є занепокоєння можливими проблемами з водопостачанням. Влада закликає жителів залишатися пильними та вживати необхідних заходів для забезпечення своєї безпеки.
Державна компанія Укргідроенерго, яка відповідає за експлуатацію Каховської ГЕС, підтвердила, що станція не підлягає відновленню через руйнування машинного залу внаслідок вибуху.
- За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, атаку здійснили росіяни з наміром перешкодити просуванню ЗСУ. Однак, попри завдані збитки, цілі ворога не будуть досягнуті. Український уряд пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх громадян у постраждалих районах.