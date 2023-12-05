Рухи Nadia, керованої людиною-оператором за допомогою управління у віртуальній реальності (VR), повторюють рухи оператора в окулярах віртуальної реальності та за допомогою контролерів. Система телеуправління в масштабі один до одного дозволяє безперешкодно передавати дії оператора на руки і ноги робота за допомогою прив'язки, інформує 24 Канал.

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На що здатен робот

Boardwalk Robotics стверджує, що Nadia може похвалитися одним з найвищих діапазонів рухів серед людиноподібних роботів, а 29 суглобів забезпечують універсальність у виконанні різних фізичних завдань. Акцент на "телеуправлінні віртуальною реальністю з низькою затримкою" гарантує людині-оператору повний контроль навіть у складних сценаріях.

Боксерський поєдинок з роботом: дивіться відео

Можливості робота виходять за рамки боксу, як продемонстровано в окремому відео, де Надя переміщується складною місцевістю, без зусиль долаючи перешкоди з бетонних цеглин. IHMC Robotics бачить потенційне застосування роботів у пожежогасінні, ліквідації наслідків стихійних лих та інших небезпечних ситуаціях, де втручання людини може становити ризик.

Надя долає смугу перешкод: дивіться відео

Співпраця між IHMC Robotics та Boardwalk Robotics знаменує собою значний прогрес у галузі людиноподібної робототехніки. Впровадження передових технологій, таких як конструкція з вуглецевого волокна і телеуправління за допомогою віртуальної реальності з низькою затримкою, позиціонує Nadia як універсальний інструмент для широкого спектру застосувань.

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Хоча відео демонструє потенціал робота у виконанні фізичних завдань, виникають питання щодо його ширшого застосування, включаючи потенційне використання в розвагах і спорті. А проте, ця співпраця підкреслює успіхи, досягнуті в галузі людиноподібної робототехніки, а Nadia являє собою величезний стрибок у можливостях і застосуванні цієї галузі.