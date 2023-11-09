Що сталося

Загиблий, співробітник робототехнічної компанії, проводив планову перевірку датчиків робота, які призначені для підйому ящиків з перцем і розміщення їх на палетах. Як повідомляє Yonhap, технічний збій призвів до того, що датчик помилково ідентифікував працівника як коробку, в результаті чого робот схопив чоловіка і притиснув його верхню частину тіла до конвеєрної стрічки.

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Сила, прикладена роботизованою рукою, призвела до смертельних травм, розтрощивши обличчя та грудну клітку потерпілого.

Попри швидку медичну допомогу, потерпілий помер від отриманих травм після транспортування до лікарні.

Раніше все було гаразд

Завод, що належить компанії Donggoseong Export Agricultural Complex, використовує робота вже п'ять років без попередніх інцидентів подібного характеру.

На жаль, це не перший подібний інцидент, що стався в Південній Кореї цього року. Раніше 50-річний чоловік отримав серйозні травми в результаті подібного інциденту за участю робота, хоча конкретні деталі того інциденту Yonhap не повідомив.

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Цей трагічний випадок викликає занепокоєння щодо протоколів безпеки і потенційних ризиків, пов'язаних з використанням роботизованих систем в промислових умовах. Очікується, що буде проведено розслідування для визначення першопричини технічної помилки і запобігання подібним аваріям у майбутньому.