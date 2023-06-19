Новий рекорд

Максу Парку зараз 21 рік. Кубиками Рубіка він захоплюється ще з дитинства, коли лікарі поставили йому діагноз аутизм і дали поради батькам щодо вибору занять для розвитку дрібної моторики. Батьки обрали, серед іншого, кубик Рубіка, і Парк миттєво захопився цією грою. "Був час, коли Макс навіть не міг відкрити пляшку з водою, але він виявив інтерес до складання кубика Рубіка", – кажуть вони. Захоплення складанням кубиків також привело його в середовище однодумців, що допомогло розвинути його соціальні та комунікативні навички.

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Парк і раніше був відомий серед любителів кубиків Рубіка, адже вважається провідним "спідкубістом" Америки – це люди, які збирають кубик на швидкість. Зокрема, Парку належать світові рекорди зі збирання великих кубиків 4х4, 5х5, 6х6 і 7х7 – фактично, майже всі.

Йому потрібен деякий час на вивчення кубика перед складанням, але потім його пальці рухаються так швидко, що сторонній спостерігач не встигає встежити за ними.

Момент встановлення рекорду: відео

Як зазначається на сайті Книги рекордів Гіннеса, раніше найшвидший одиночний показник Парка становив 3,63 секунди, що ставило його на друге місце після Юшен Ду. Коли він встановив одиночний рекорд з кубиком 7х7х7 та часом його складання 1 хвилина 40 секунд, ветеран спідкубінгу Ерік Аккерсдейк описав це як найбільш вражаючу річ, яку він коли-небудь бачив. "Рекорд, швидше за все, протримається деякий час", – сказав тоді Аккерсдейк. Однак він помилявся — Парк побив його у 2022 році з часом 1 хвилина 35 секунд.