У Дубаї шведський бренд IKEA представив Phone Sleep Collection — колекцію мініліжок у фірмовому стилі, створених спеціально для смартфонів. Кампанія має на меті допомогти людям "відкласти телефон" на ніч і приділити увагу власному відпочинку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Brand Berries.

Як IKEA хоче навчити людей спати без телефонів?

Кожне мініліжко обладнане NFC-чіпом, який фіксує, скільки часу телефон пролежав "у ліжку". Через застосунок IKEA користувач може відстежувати цей показник і брати участь у Phone Sleep Challenge. Якщо смартфон "спить" сім годин поспіль протягом семи ночей, власник отримує ваучер на 100 дирхамів, який можна використати в магазинах IKEA.

"Сон — це найважливіший проєкт у нашому житті, але ми часто його недооцінюємо", — зазначила Карла Клумпенаар, генеральна директорка з маркетингу, комунікацій та дизайну роздрібних просторів IKEA Al-Futtaim. За її словами, телефони стали "непрошеними гостями" у спальні, і ця ініціатива допомагає людям навчитися свідомо відключатися.

Як повідомляє Creapills, Phone Sleep Collection — частина ширшої програми Complete Sleep Collection, яка просуває товари IKEA для сну та здоровий спосіб життя. Згідно з цьогорічним звітом IKEA Sleep Report, середній "рівень сну" в ОАЕ становить 68 балів зі 100, що трохи вище за світовий показник.

"Найбільший ворог якісного сну — це не шум чи стрес, а саме телефони", — пояснив Ґаутам Вадгер, креативний директор агентства Memac Ogilvy, яке створило кампанію. — "Ми вирішили боротися з цим із гумором і користю".

Покупці, які витратять щонайменше 750 дирхамів у будь-якому магазині IKEA ОАЕ, включно з одним товаром із лінійки Complete Sleep Collection, отримають безкоштовне мініліжко для смартфона. Таким чином вони зможуть долучитись до челенджу та отримати винагороду.

Колекція Phone Sleep Collection доступна у всіх магазинах IKEA в ОАЕ протягом обмеженого часу.

Чому iPhone 18 наступного року не буде?

Протягом багатьох років шанувальники Apple звикли до передбачуваного циклу оновлень: нові iPhone з'являлись у перші тижні вересня. Цей графік тримається ще з часів iPhone 4s, і лише зрідка компанія відхилялась від нього, та й то не дуже сильно. Цьогорічний iPhone 17 вийшов у звичні терміни, але iPhone 18 наступного року може повністю зруйнувати традицію.

Восени 2026 року світ побачить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, оновлений iPhone Air 2 і, можливо, довгоочікуваний складаний iPhone. А ось стандартна, базова модель iPhone 18 у цьому списку відсутня. Передбачається, що її дебют, разом із чутками про модель iPhone 18e, перенесуть на весну 2027 року.