Журналістка Карен Хао з The Atlantic, яка готує книгу про спробу звільнення CEO OpenAI Сема Альтмана восени 2023 року, поспілкувалася з людьми, які тісно працювали з Сутскевером, інформує 24 Канал.

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Один із дослідників пригадав розмову з літа 2023 року, коли Сутскевер заявив: "Коли ми всі опинимось у бункері… Після уточнення, що мався на увазі справжній бункер, він відповів: "Звичайно, ми точно збудуємо бункер перед запуском AGI. Але це буде необов’язково – хочеш, заходиш".

Цей епізод демонструє, наскільки серйозно в OpenAI сприймають потенційні наслідки розробки AGI. І хоча багато хто вважає, що ми ще далеко від цієї технології, а можливо, вона й взагалі недосяжна, окремі лідери компанії вже готуються до найгірших сценаріїв.

Інші працівники OpenAI підтвердили, що згадка про бункер була не випадковою. Один із них зазначив, що в компанії існує група людей, серед яких був і Сутскевер, які вірять, що створення AGI може стати "технологічним пришестям". Деякі навіть використовували термін "раптура" – біблійне поняття, пов’язане з кінцем світу.

Хто такий Ілля Сутскевер Він був співзасновником і головним науковцем OpenAI з моменту створення компанії. Сутскевер відігравав ключову роль у розробці фундаментальних досліджень у сфері штучного інтелекту, зокрема в розвитку великих мовних моделей, що згодом стали основою для таких продуктів, як ChatGPT. Він також був одним із головних ідеологів і прихильників концепції штучного загального інтелекту (AGI) всередині компанії, впливаючи на її довгострокову стратегію та етичні підходи до розвитку технологій.

За словами Хао, нав’язлива ідея AGI почала впливати і на ставлення Сутскевера до внутрішньої політики OpenAI. До літа 2023 року він уже мав серйозні сумніви щодо того, як компанія поводиться зі своєю розробкою. Це призвело до того, що восени того ж року він разом з іншими членами ради директорів виступив ініціатором усунення Альтмана з посади.

Втім, згодом, коли стало зрозуміло, що більшість співробітників підтримують Альтмана, Сутскевер змінив свою думку. Він відкликав свій підпис під рішенням про звільнення, намагаючись виправити ситуацію. Проте ця спроба не принесла йому користі – згодом Сутскевер сам залишив компанію заради власного стартапу.

Як з’ясувала Хао, співробітники OpenAI між собою жартома називали спробу перевороту "The Blip" – "Спалахом".