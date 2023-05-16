Гроші цінніші за свободу слова?

Напередодні президентських виборів у Туреччині Twitter обмежив доступ до деяких твітів у країні на вимогу її уряду. За повідомленням Business Insider, це змусило замовкнути сторінки, які критикували владу. На адресу Маска згодом посипалася критика, що він вкотре відмовився від своїх "принципів свободи слова". Мільярдер прокоментував ситуацію у своїй звичній нестриманій манері.

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Обліковий запис Twitter, який відповідає за глобальні зв'язки з урядами, опублікував пояснення, в якому розповів, що "у відповідь на судовий процес" Twitter вжив заходів для обмеження доступу до певного контенту в Туреччині. Власники обмежених сторінок були проінформовані, а їхні дописи залишаться доступними в усьому іншому світі.

Цей тред процитував журналіст Bloomberg Метью Іглесіас. Він написав: "Турецький уряд попросив Twitter цензурувати своїх опонентів прямо перед виборами, а Ілон Маск підкорився – варто створити кілька цікавих репортажів у форматі Twitter Files".

Маск вирішив відповісти особисто й повторив те, що вже зазначалося в Twitter Global Government Affairs:

"Твій мозок випав з голови, Іглесіасе? Перед твітером вибір: бути повністю заблокованим [у Туреччині] або обмежити доступ до деяких твітів. Що ти хочеш?"

Глибокі проблеми, тривожні дзвіночки

Користувачі Twitter стурбовані ситуацією. Раніше, коли компанія не належала Маскові, компанія не дуже підкорялася вимогам урядів про видалення або блокування контенту, хоча такі випадки й були. Наприклад, у 2021 році на вимогу Роскомнадзору лише за місяць було видалено 1,9 тисячі матеріалів. Перед цим компанія досить довго чинила опір.

Після виконання вимог Туреччини, деякі користувачі припустили, що авторитарні уряди можуть сприйняти таку реакцію як сигнал, що Twitter допоможе їм змусити опонентів замовкнути щоразу, коли вони погрожуватимуть заборонити платформу на регіональному рівні.

Інші вважають, що Twitter міг би бути більш прозорим щодо запиту Туреччини. Неясно, що саме вони мають на увазі, адже компанія не приховувала того, що вдалася до цензури. Сам Маск додатково пообіцяв опублікувати повідомлення, яке Twitter отримав від Туреччини, але на момент написання матеріалу, цього ще не сталося.

Критика

Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз є одним із тих, хто публічно розкритикував Маска. Він написав, що компанія могла би захистити свободу слова в Туреччині, як це зробила Вікіпедія після того, як Туреччина заборонила енциклопедію з 2017 по 2020 рік. Тоді, замість того, щоб прогнутися перед вимогою турецького уряду видалити статтю про підтримуваний державою тероризм, Вікіпедія боролася з Туреччиною у вищому суді країни, поки заборона не була знята.

Якщо Ілон зараз каже: "Нам байдуже до свободи вираження поглядів, якщо це заважає заробляти гроші", то він повинен так і сказати,

– заявив Вейлз.

Видання Vanity Fair повідомило, що журналіст-розслідувач Джевхері Гювен, який зазнав цензури з боку Twitter, сказав в інтерв'ю турецькому виданню Turkish Minute: "Це ганьба для демократії та свободи слова, що Twitter поступився Тайїпу Ердогану".

Раніше цього року видання Rest of the World повідомило, що під керівництвом Маска Twitter задовольнив більше запитів урядів про видалення, ніж будь-коли до нього, і виявило, що Маск не відмовив жодному запиту і повністю виконав їх у 80 відсотках випадків. У деяких з цих запитів Twitter просили видалити суперечливі пости, а в інших — надати приватні дані користувачів, щоб спробувати ідентифікувати анонімів.

Маск та Ердоган

Ілон Маск у 2017 році зустрічався з Реджепом Тайїпом Ердоганом, який тепер балотується на новий строк після 20 років президентства. Тоді вони підписали угоду між Туреччиною та SpaceX. Ще одна їхня зустріч відбулася через рік. Крім того, минулого місяця, за повідомленням Insider, SpaceX допомогла Туреччині запустити власний супутник.

Тому критики вважають, що зв'язки Маска з Ердоганом могли стати причиною того, що Twitter так легко задовольнив запит на видалення, який "мав на меті змусити замовкнути недоброзичливців Ердогана напередодні його переобрання на посаду президента Туреччини".