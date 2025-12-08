Деякі автори вже отримали можливість публікувати Reels у режимі "раннього доступу". Такі відео відображаються у стрічці зі значком зірки та розмитою обкладинкою із позначкою "Early Access". Користувачі, які натискають на відео, бачать повідомлення із закликом підписатися на автора, щоб переглянути Reels раніше за інших, а також таймер, коли відео стане доступним усім. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Social Media Today.

Як працює ранній доступ до Reels?

Ця опція розвиває механізм закритих Reels, який Instagram запровадив у травні – тоді автори могли публікувати відео, доступ до яких мали лише користувачі з кодом доступу. Ранній доступ робить контент ексклюзивним для підписників і стимулює взаємодію, сприяючи розвитку спільноти та залученню нових фанатів.

Хоча зміни не є масштабними, вони дають авторам можливість створювати хайп і заохочувати користувачів приєднуватися до спільноти. Це може підвищити охоплення та сигналізувати алгоритму Instagram про популярність контенту, що підвищує шанси з’явитися у більшій кількості стрічок.

Як пише медіа-експерт Ліндсі Гембел, на цей момент функція тестується з обмеженою кількістю творців. Instagram поки не повідомила про деталі масштабного впровадження.

Чому Meta зробила Facebook схожим на TikTok?

Meta оновлює Facebook, щоб зробити його схожішим на TikTok. Соцмережа отримала нову систему рекомендацій для Reels, завдяки якій користувачі бачитимуть більш актуальні відео, а також нову функцію "friend bubbles" – бульбашки, які показують, коли друзі вподобали той самий ролик.

Щоб підсилити соціальну складову, Facebook додає функцію "friend bubbles" – невеликі іконки внизу екрана, які з’являються, коли хтось із друзів лайкнув відео. Натиснувши на таку "бульбашку", можна одразу перейти до приватного чату та обговорити ролик. У Meta зазначають, що "вподобайки друзів завжди були основою досвіду у Facebook, і нові функції допомагають повернутися до цих витоків".