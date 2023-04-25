Як повідомляє 24 Канал, угоду підписали адміністратор NASA Білл Нельсон та заступник голови Державного космічного агентства України Володимир Міхеєв. Ця знаменна подія відбулася під час засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, в якому також взяв участь заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

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Чому це важливий історичний момент

Угода відкриває шлях до розширення співпраці між Україною та США у низці космічних сфер, включаючи цивільну космонавтику, зв'язок та навігацію, а також співпрацю в рамках проєкту Міжнародної космічної станції та інші галузі.

Ця співпраця є особливо важливою для української ракетно-космічної галузі, яка може отримати значну вигоду від партнерства. Завдяки цій угоді Україна отримає доступ до досвіду та ресурсів одного з найвідоміших космічних агентств світу, що може допомогти вивести українську космічну програму на нові висоти.

Підписання цієї угоди є чітким свідченням міцних зв'язків між Україною та Сполученими Штатами та їхнього спільного прагнення розширювати межі космічних досліджень. Це також нагадування про силу міжнародного співробітництва у досягненні амбітних цілей та потенціал співпраці для розкриття нових можливостей у науці, технологіях та інших сферах.

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Спільна заява Державного космічного агентства України та NASA є позитивним моментом, оскільки вона знаменує собою початок нової глави в історії дослідження космосу. Спільна робота над дослідженням космосу може привести до нових досягнень та відкриттів. Залишається надіятися, що Україна сповна використає цю можливість для розвитку державної космічної галузі.