Ця група, що входить до складу Агентства внутрішньої безпеки Китаю, створила тисячі фальшивих профілів у соціальних мережах, зокрема в Twitter і Facebook, щоб переслідувати китайських дисидентів у США.

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Фабрика тролів по-китайськи

Судячи зі скриншотів, опублікованих Міністерством юстиції, багато профілів мали не більше десятка підписників, але їх об'єднує те, що вони намагалися видати себе за справжніх американських громадян. Так, один з акаунтів стверджував, що його звуть Сьюзан Міллер, яка живе у Нью-Йорку. Інший – Джулі Торрес, уродженка Вісконсіна. За даними Мінюсту, Міністерство громадської безпеки Китаю відстежувало роботу агентів, задіяних в операції, і винагороджувало тих, хто успішно керував кількома онлайн-особами, не будучи виявленим Twitter і Facebook.

Окрім переслідування китайських дисидентів, група, застосовуючи впізнавану російську дезінформаційну стратегію, намагалася дискредитувати уряд США, використовуючи розбіжності серед американської громадськості. Наприклад, вона поширювала дезінформацію про Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, вбивство якого поліцією Міннеаполіса у 2020 році викликало протести Black Lives Matter по всій країні. Група також посилювала російську пропаганду про війну в Україні.

Як стверджується, уряд КНР використовує свою національну поліцію і "Робочу групу спеціального проєкту 912" не як інструмент для дотримання закону і захисту громадської безпеки, а скоріше як ферму тролів, яка нападає на людей в нашій країні за прояви свободи слова в спосіб, який уряд КНР вважає незручним, а також поширює пропаганду, єдиною метою якої є посіяти розбіжності всередині Сполучених Штатів,

– заявив американський прокурор Бреон Піс.

За даними Міністерства юстиції, всі 34 агенти залишаються на волі. Це не перший випадок, коли США детально описують зусилля Китаю, спрямовані на переслідування закордонних дисидентів. Наприкінці минулого року Генеральний прокурор США Меррік Гарланд детально описав справу, пов'язану з багаторічною кампанією китайських агентів, спрямованою на те, щоб змусити жителя США повернутися до Китаю.