Викликані ці проблеми масштабним збоєм у роботі Kyivstar. Це призвело до збільшення навантаження на колег – тобто Vodafone і lifecell.

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Проблеми операторів

Мобільний оператор lifecell зазначає, що у них значно збільшилася кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. це призвело до збільшення часу очікування на відповідь.Водночас робота мережі наразі стабільна.

Труднощі можуть бути із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком,

– попередили у пресслужбі.

Окрім цього про подібну проблеми написали й у Vodafone. Там повідомили, що через велике навантаження на канали обслуговування у деяких клієнтів можуть фіксуватися обмеження у використанні цих каналів. Зокрема, фіксуються проблеми з роботою мобільного застосунку. Однак працівники зазначають, що послуги надаються у звичному режимі.

При цьому з мобільними послугами все гаразд мережа працює як зазвичай, не переживайте,

– написали у пресслужбі Vodafone.

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