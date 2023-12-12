Викликані ці проблеми масштабним збоєм у роботі Kyivstar. Це призвело до збільшення навантаження на колег – тобто Vodafone і lifecell.
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Проблеми операторів
Мобільний оператор lifecell зазначає, що у них значно збільшилася кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. це призвело до збільшення часу очікування на відповідь.Водночас робота мережі наразі стабільна.
Труднощі можуть бути із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком,
– попередили у пресслужбі.
Окрім цього про подібну проблеми написали й у Vodafone. Там повідомили, що через велике навантаження на канали обслуговування у деяких клієнтів можуть фіксуватися обмеження у використанні цих каналів. Зокрема, фіксуються проблеми з роботою мобільного застосунку. Однак працівники зазначають, що послуги надаються у звичному режимі.
При цьому з мобільними послугами все гаразд мережа працює як зазвичай, не переживайте,
– написали у пресслужбі Vodafone.
Хакерська атака на Київстар
- Зранку 12 грудня українці почали скаржитися на перебої у роботі мобільного оператор Київстар. Користувачі не могли здіснювати дзвінки, користуватися мобільним інтернетом та відправляти смс-повідомлення.
- Окрім цього виникли проблеми у роботі національного роумінгу, через що неможливо перемкнутися на іншого оператора без додаткових плат.
- Згодом в компанії підтвердили проблеми, додавши, що вони стали наслідком хакерської атаки. СЕО компанії Київстар повідомив, що через хакерську атаку було частково зруйновано IT-інфраструктуру оператора. Витоків данних користувачів при цьому не було. Однак строки відновлення нормальної роботи наразі розмиті.
- Також у Київстарі зазначили, що компанія надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.