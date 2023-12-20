Що відомо

Як раніше стало відомо, нинішні збої не є наслідком нової атаки, а виникли в процесі стабілізації після кібератаки 12 грудня.

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Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг. Так, зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв`язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар". Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше,

– написали на сторінці компанії у фейсбуці.

Наразі всі проблеми зі звʼязком та мобільним інтернетом усунули. Сервіси працюють у звичайному режимі, повідомили Суспільному в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, раніше компанія опублікувала кілька рекомендацій для тих користувачів, які все одно не можуть підключитися до мережі. Якщо ваш смартфон навіть після усунення неполадок з боку компанії не "ловить" мережу, перезавантажте його або увімкніть на кілька секунд режим "У літаку".