Коли ми побачимо нові MacBook Air

Якщо вірити Гурману, Apple планує випустити M3-версію моделей MacBook Air у березні 2024 року. У звіті підкреслюється, що Apple працює над двома версіями MacBook Air, які отримають 13-дюймовий та 15-дюймовий екрани.

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MacBook Air мають відносно свіжий дизайн. Це означає, що компанія, швидше всього, буде дотримуватися того ж форм-фактору протягом наступних кількох років, тож змін у зовнішньому оформленні не слід очікувати. Однак компанія буде оновлювати комп'ютери новітніми внутрішніми компонентами для підвищення продуктивності.

Новий чип M3 компанії заснований на 3-нанометровому технологічному процесі TSMC. Завдяки йому Air матимуть вищу обчислювальну та графічну продуктивність. Ці процесори потужніші, ніж чіпи M1 та M2, які використовувалися в попередніх версіях MacBook Air. Проте, перехід з M1 MacBook Air має більше сенсу, оскільки користувачі отримають комп'ютер з новим дизайном і значним підвищенням продуктивності.

Apple зняла з виробництва 13-дюймовий MacBook Pro і замінила його новою 14-дюймовою моделлю, яка виглядає ідентично старшим моделям MacBook Pro. Тож тепер усім, хто хоче ноутбук саме з екраном на 13 дюймів, доведеться купувати лише Air. Але оскільки він не має вентилятора всередині, то не зможе перевершити M3 MacBook Pro за продуктивністю.

Окрім нового чипа, Apple також зробить додаткові оновлення, такі як швидший Wi-Fi для кращої швидкості завантаження. Компанія також може представити новий колір лінійки, подібно до моделей MacBook Pro, які цьогоріч отримали новий чорний окрас.

Гурман зазначає, що Apple запустить нові моделі M3 MacBook Air у березні 2024 року, натякаючи на те, що компанія, можливо, планує поєднати їхній дебют зі своїм традиційним весняним заходом.

Компанія також планує представити нові моделі iPad з оновленою начинкою. Імовірно, це будуть OLED iPad Pro та iPad Air 5.