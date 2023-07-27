Попри визнання ШІ потужною трансформаційною технологією, опитування виявило обережний підхід до його впровадження. Лише близько 20% компаній планують збільшити інвестиції у впровадження ШІ в найближчі рік-два. Багато організацій назвали обмеженість ресурсів і недостатню підтримку з боку керівництва або зацікавлених сторін ключовими бар'єрами на шляху до впровадження AI-рішень наступного покоління.

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Як компанії використовують ШІ

Опитування також дослідило, як компанії використовують генеративний ШІ в своїх перших спробах. Найпоширенішим випадком використання є завдання, пов'язані з обробкою природної мови, такі як чат і обмін повідомленнями:

46% респондентів використовують ШІ для цих цілей,

на другому місці – створення контенту (32%),

ще 32% респондентів повідомили, що використовують ШІ для інших цілей або взагалі не використовували цю технологію.

Лідери бізнесу та технологій загалом вітають ШІ як революційну розробку на рівні зі створенням Інтернету та появою мікропроцесорів. Однак опитування показало, що компанії стикаються з бюджетними обмеженнями і відсутністю бюджетних пріоритетів для ШІ, що ускладнює завдання постачальників технологій ШІ переконати потенційних клієнтів збільшити витрати або перерозподілити бюджети.

Штучний інтелект впливає на людство

Оскільки сфера штучного інтелекту стрімко розвивається завдяки появі нових продуктів і функцій, навіть компанії, які раніше не розглядали рішення на основі штучного інтелекту, можуть незабаром знайти відповідні інструменти для задоволення своїх потреб. Наприклад, ChatGPT від OpenAI, найпопулярніший сервіс генеративного ШІ, нещодавно представив нові функції, які перетворили чат-бота на універсального аналітика даних.

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Результати опитування наголошують, що історія генеративного ШІ тільки починається, і багато організацій все ще вивчають способи використання ШІ для досягнення своїх бізнес-цілей. Зважаючи на еволюційний характер галузі, результати майбутніх опитувань можуть суттєво відрізнятися, оскільки штучний інтелект продовжує розвиватися і набувати все більшого визнання.