Цей інцидент привернув велику увагу, піднявши дискусії про безпеку пристрою. Компанія вже відреагувала на занепокоєння користувачів і досліджує несправність дверного замка.

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Що каже компанія

У відповідь на публікацію представник Xiaomi написав у Weibo повідомлення, де розповів, що компанія вже провела ретельну перевірку.

В продуктах, показаних на відео, використовуються напівавтоматичні корпуси замків з вбудованими циліндрами С-рівня.

Важливо, що в цих моделях відсутня функція автоматичного втягування язичка замка , що виключає можливість мимовільного відкриття.

, що виключає можливість мимовільного відкриття. У Xiaomi також підкреслили, що розумний дверний замок не підтримує мережеве дистанційне розблокування, що ще більше посилює функції безпеки.

Таким чином у замка відсутня будь-яка можливість відкритися без відома власника.

Xiaomi провела лабораторні тести, але не змогла відтворити цю ситуацію. Представник компанії пояснив, що теоретично у випадках, коли двері не повністю закриті або дверна рама встановлена неправильно, може існувати ймовірність "випадкового автоматичного відкриття дверей". Щоб зняти занепокоєння користувачів, інженери післяпродажного обслуговування Xiaomi провели комплексну перевірку, але жодних проблем із самим замком не знайшли.

Щоб забезпечити прозорість і заспокоїти громадськість, Xiaomi оголосила про намір запросити стороннє агентство для оцінки й проведення кваліфікаційних випробувань розумного дверного замка.