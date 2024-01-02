360-градусна мозаїка, що складається з 993 окремих зображень, фіксує різноманітні гірські породи в цій місцевості. Хоча в кадрі видно частину самого марсохода, спотворення зображення по краях є результатом складної обробки.

Читайте на сайті Вчені виміряли швидкість вітру на Юпітері за допомогою нового методу

Щоб підвищити контрастність і підкреслити колірні відмінності, до зображення було застосовано корекцію кольору, що наближає умови освітлення до земних.



Дельта річки на Марсі / Фото NASA

Важливо зазначити, що в реальності марсіанський ландшафт виглядав би темнішим і більш червонуватим.

Місія Perseverance

Дослідницький зонд NASA Perseverance, який зараз переживає вже 1000-й марсіанський схід сонця, продовжує свої дослідження в кратері Джезеро, вивчаючи скелі, що містять докази присутності давнього життя.

Кратер Єзеро колись був домом для стародавньої системи озер і річок і його дослідження надає унікальну можливість виявити ознаки минулого мікробного життя, що збереглися в породах.

Приблизно 3,5 мільярда років тому річка прорізала край кратера, утворивши дельту з відкладеннями піску і каміння. Марс, на відміну від Землі, зберігає ці давні сліди, що робить роботизовані дослідження ключовими в розгадці таємниць ранніх років Сонячної системи.

Різні шари гірських порід у цьому регіоні засвідчують різні етапи історії кратера. Світлі плоскі скелі вказують на береги повільної річки, тоді як віддалені валуни нагадують про бурхливе минуле у вигляді бурхливого потоку. Інтригуюче відслонення, можливо, залишок лавового потоку, привернуло увагу вчених, натякаючи на потенційну вулканічну активність.

Дивіться також Астрономічна загадка: дивний радіосигнал дістався Землі з-за меж Молочного Шляху

Плани на майбутнє

Подальша траєкторія руху Perseverance передбачає подорож на захід, повз природні дамби, що утворилися на берегах річки. Врешті-решт марсохід попрямує до каньйону, вирізаного в стіні кратера, що стане ключовим етапом місії. Подальші плани включають підйом природним пандусом, який веде з кратера, що дозволить Perseverance дослідити набагато старіші породи, сформовані в інших умовах.

Очікується, що просування Perseverance принесе нам нові відкриття та свідчення поки що загадкового минулого Марса. Попри три роки досліджень і збору зразків, місія марсохода ще далека від завершення – попереду на нього чекають ще більш захоплюючі дослідження марсіанського горизонту.