Бронепластини, що покривають екзоскелет ExoM, відповідають класу захисту VPAM 8, що відповідає європейським стандартам. Цей рівень захисту означає здатність екзоскелета витримати три постріли з автомата Калашникова з відстані 10 метрів, при цьому товщина сталевих пластин становить мінімум 12,5 мм.

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Детальніше про екзоскелет ExoM

Титановий скелетний каркас ExoM виконує подвійну функцію, перерозподіляючи приблизно 70% навантаження з плечей користувача. Водночас конструкція екзоскелета включає гнучкий хребет, ковзний пояс та шарнірні колінні, ліктьові та тазостегнові суглоби, щоб забезпечити мінімальне обмеження рухливості, зберігаючи до 99% природної свободи кінцівок людини.



Бронепанелі розташовані по всьому екзоскелету / Фото Mehler Protection

Слід зазначити, що ExoM є пасивним екзоскелетом, що усуває потребу в додаткових двигунах і важких батареях. Такий вибір конструкції забезпечує експлуатаційну довговічність без ризику вичерпання енергії в критичні моменти.

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Хоча виробник не розголошує загальну вагу та інші технічні характеристики, ExoM є значним досягненням у технології військових екзоскелетів. Цей костюм може стати надійним захистом для правоохоронців та військовослужбовців під час виконання завдань пов'язаних з ризиком для життя.