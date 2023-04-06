Чому Місяць називають Рожевим

Рожевий Місяць – це Місяць, який у квітні досягає повного освітлення. Повний місяць відбувається 12 або 13 разів на рік, коли вся сторона супутника, звернена до Землі, освітлюється сонячними променями, завдяки чому він виглядає як повна куля.

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Прізвиська, які використовуються для опису повного місяця, історично мали сенс, оскільки застосовувалися для відстеження пір року і тому тісно пов'язані з природою. "Рожевий" – це загальна назва квітневого повного місяця, оскільки він провіщав появу Phlox subulata – однієї з перших весняних квітів.

Назва "Рожевий Місяць" може бути особливо заплутаною, оскільки Місяць часто набуває рожевих відтінків, хоча все це гра світла і ніяк не пов'язано зі змінами характеристик супутника.



Саме цвітінню Флокса і завдячує своєю назвою Рожевий Місяць / Фото Shutterstock

Фото Рожевого Місяця

Спостерігачеві Рожевий Місяць здаватиметься повним протягом кількох днів, а в ясну погоду його буде добре видно протягом усієї ночі.

У різних куточках світу люди вже мали нагоду побачити повний Місяць, який називають Рожевим.

Галерея Рожевого Місяця

До речі, на Місяці, можливо, знайшли величезну кількість води. Мовиться про дійсно значні запаси – 297,6 мільярда тонн. Вода на Місяці захована всередині незвичайних скляних сфер, які потенційно можуть бути використані як майбутні джерела вологи для місячних баз, оскільки розкидані по всій поверхні супутника.