Вважалося, що цей рік стане роком повного переходу Apple на USB-C, в тому числі його очікували й в аксесуарах. Але цього не сталося.

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Що відомо

Magic Keyboard, Magic Mouse та Magic Trackpad продовжать постачатися з Lightning принаймні ще в цьому поколінні. Можна лише припустити, що в компанії просто лишалося їх занадто багато на складах, тому вона вирішила ще цього разу скористатися відтермінуванням, яке передбачає новий закон ЄС, згідно з яким усі електронні пристрої повинні оснащуватися Type-C.

Компанія нічого не говорила на презентації про те, що продовжує постачати периферійні пристрої з Lightning, але на сайті вказано, що в комплект входить кабель-перехідник на USB-C.

Примітно, що Apple вже перевела на новий порт не лише смартфони, планшети, годинники та навушники AirPods Pro, а й навіть пульт Siri для Apple TV та новий стилус Apple Pencil. Але AirPods, AirPods Max та iPhone SE разом із цими трьома аксесуарами для iMac все ще виробляють зі старим портом.

Імовірно, слід очікувати на оновлення наступного року. У 2024-му Apple може представити нові AirPods і AirPods Max, які швидше за все вже отримають USB-C.