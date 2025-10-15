Що нового в MacBook Pro?
Apple випустила оновлений 14-дюймовий MacBook Pro, головною особливістю якого став новітній фірмовий чип M5. Цей анонс став першим кроком компанії у переході на п'яте покоління своїх процесорів Apple Silicon, і за традицією, саме базова модель професійного ноутбука першою отримала оновлення. На відміну від попередніх років, компанія відмовилася від повноцінного заходу, обмежившись пресрелізом та оновленням інформації на своєму сайті, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.
Дивіться також iPhone 18 наступного року не буде: інсайдер розкрив нову стратегію випуску Apple
- Новий процесор M5 поєднує 10 обчислювальних ядер, 10 графічних та 16 ядер Neural Engine. За даними Apple, це забезпечує приріст продуктивності центрального процесора на 20% у таких завданнях, як компіляція коду, та до 1,6 раза збільшує графічну потужність у професійних застосунках.
- Оновлений нейронний рушій значно покращує роботу функцій, пов’язаних зі штучним інтелектом, що дозволяє запускати великі мовні моделі безпосередньо на пристрої.
- Ноутбук орієнтований на професіоналів, які працюють з 3D-графікою, обробкою відео та іншими ресурсомісткими програмами.
Варто зазначити, що зараз Apple представила лише базовий чип M5. Потужніші версії, M5 Pro та M5 Max, очікуються не раніше першої половини наступного року.
- Зовнішній вигляд лишився практично без змін. Він оснащений 14-дюймовим дисплеєм Liquid Retina XDR, який забезпечує яскравість до 1000 кандел на квадратний метр у стандартному режимі та до 1600 кд/м2 в HDR.
- Базова конфігурація включає 16 гігабайтів оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 512 ГБ. Максимальний обсяг сховища може сягати 4 терабайти.
- Час автономної роботи заявлений на рівні до 24 годин, також є підтримка швидкої зарядки.
MacBook Pro з екраном на 14 дюймів / Apple
Набір портів лишився незмінним: три роз'єми Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт пам'яті SD, 3,5-мм аудіороз'єм та магнітний конектор MagSafe 3 для зарядки. Також ноутбук оснащений клавіатурою Magic Keyboard з підсвіткою та сканером відбитків пальців Touch ID, аудіосистемою з шести динаміків та камерою з роздільною здатністю 12 МП і підтримкою функції Center Stage.
Як зазначає Apple на своєму сайті, новинка працює під управлінням операційної системи macOS Tahoe з інтегрованою системою Apple Intelligence.
Ноутбук доступний у двох кольорах:
- Silver, тобто сріблястому.
- Space Black, тобто "космічному чорному".
Дивіться також Apple нібито готується до відставки Тіма Кука: кого обрали наступником
Яка ціна новинки?
Початкова ціна на новий 14-дюймовий MacBook Pro M5 у США стартує від 1599 доларів, що складає майже 67 000 гривень (без мита й націнок).
Пристрій уже доступний для попереднього замовлення, а перші поставки клієнтам та старт продажів заплановані на 22 жовтня 2025 року.