Що нового в MacBook Pro?

Apple випустила оновлений 14-дюймовий MacBook Pro, головною особливістю якого став новітній фірмовий чип M5. Цей анонс став першим кроком компанії у переході на п'яте покоління своїх процесорів Apple Silicon, і за традицією, саме базова модель професійного ноутбука першою отримала оновлення. На відміну від попередніх років, компанія відмовилася від повноцінного заходу, обмежившись пресрелізом та оновленням інформації на своєму сайті, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

Новий процесор M5 поєднує 10 обчислювальних ядер, 10 графічних та 16 ядер Neural Engine. За даними Apple, це забезпечує приріст продуктивності центрального процесора на 20% у таких завданнях, як компіляція коду, та до 1,6 раза збільшує графічну потужність у професійних застосунках.

Оновлений нейронний рушій значно покращує роботу функцій, пов’язаних зі штучним інтелектом, що дозволяє запускати великі мовні моделі безпосередньо на пристрої.

Ноутбук орієнтований на професіоналів, які працюють з 3D-графікою, обробкою відео та іншими ресурсомісткими програмами.

Варто зазначити, що зараз Apple представила лише базовий чип M5. Потужніші версії, M5 Pro та M5 Max, очікуються не раніше першої половини наступного року.

Зовнішній вигляд лишився практично без змін. Він оснащений 14-дюймовим дисплеєм Liquid Retina XDR, який забезпечує яскравість до 1000 кандел на квадратний метр у стандартному режимі та до 1600 кд/м 2 в HDR.

в HDR. Базова конфігурація включає 16 гігабайтів оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 512 ГБ. Максимальний обсяг сховища може сягати 4 терабайти.

Час автономної роботи заявлений на рівні до 24 годин, також є підтримка швидкої зарядки.​



MacBook Pro з екраном на 14 дюймів / Apple

Набір портів лишився незмінним: три роз'єми Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт пам'яті SD, 3,5-мм аудіороз'єм та магнітний конектор MagSafe 3 для зарядки. Також ноутбук оснащений клавіатурою Magic Keyboard з підсвіткою та сканером відбитків пальців Touch ID, аудіосистемою з шести динаміків та камерою з роздільною здатністю 12 МП і підтримкою функції Center Stage.

Як зазначає Apple на своєму сайті, новинка працює під управлінням операційної системи macOS Tahoe з інтегрованою системою Apple Intelligence.

Ноутбук доступний у двох кольорах:

Silver, тобто сріблястому.

Space Black, тобто "космічному чорному".

Яка ціна новинки?

Початкова ціна на новий 14-дюймовий MacBook Pro M5 у США стартує від 1599 доларів, що складає майже 67 000 гривень (без мита й націнок).

Пристрій уже доступний для попереднього замовлення, а перші поставки клієнтам та старт продажів заплановані на 22 жовтня 2025 року.