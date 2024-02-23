Sora, яку OpenAI випустила минулого тижня, – це модель перетворення тексту у відео, яка може створювати відео різних сценаріїв на основі текстового опису, інформує 24 Канал.

А тим часом ChatGPT втратив глузд: користувачі скаржаться на дивні відповіді та ненависть до людства

Наприклад, Sora може згенерувати відео з людиною, яка ходить по Місяцю, або з драконом, який дихає вогнем і це виглядатиме реалістично. OpenAI стверджує, що Sora – це крок до створення "універсальних симуляторів фізичного світу", які допоможуть людині розуміти та взаємодіяти зі складними явищами.

Ось як виглядають відео згенеровані Sora:

То що не так з Sora?

Лекун, який є одним з піонерів глибокого навчання та штучного інтелекту, не погоджується з баченням та методологією OpenAI. Він стверджує, що генеративний підхід Sora, який намагається передбачити кожен піксель у відео, є занадто неефективним і неточним для моделювання світу.

Він каже, що такі моделі намагаються передбачити занадто багато деталей, які не є релевантними або спостережуваними, і що вони не можуть впоратися з невизначеністю і мінливістю, які виникають в результаті цих прогнозів.

Лекун виступає за дискримінативний підхід, який зосереджується на вивченні базової структури та динаміки світу на основі даних, а не на генеруванні пікселів. Він каже, що цей підхід більше підходить для розуміння того, як працює світ, і для вжиття заходів, заснованих на цьому розумінні.

Він наводить приклад власної роботи в Meta, де він розробив модель під назвою V-JEPA, яка може передбачати майбутні події у відео без генерування пікселів. Він каже, що V-JEPA є більш ефективною та гнучкою, ніж генеративні моделі на кшталт Sora.

Лекун критикує Sora не вперше, коли він вступає в конфлікт з OpenAI через їхні моделі штучного інтелекту. У минулому він також ставив під сумнів корисність і достовірність великих мовних моделей OpenAI, таких як GPT-3 і ChatGPT, які можуть генерувати зв'язні тексти з підказок. Він також поставив під сумнів заяви OpenAI про досягнення штучного загального інтелекту (AGI), що є кінцевою метою досліджень ШІ.

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OpenAI поки що не відреагував на коментарі Лекуна. Однак дебати між двома гігантами ШІ, ймовірно, триватимуть, оскільки обидва вони змагаються за розвиток галузі ШІ та формування його впливу на суспільство.