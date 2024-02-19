Купа фейків довкола

Якщо під час минулого виборчого циклу в США відеофейки були посередньою загрозою через недосконалість технології, то цього разу вони матимуть руйнівний вплив на дискурс, упевнені експерти. І це питання має дві сторони: проблемою може стати не лише те, що хтось публікує відео з політиком, де він говорить суперечливі речі, а й те, що будь-який політик, який дійсно сказав щось погане, може спробувати виправдатись, заявивши, що все це насправді підробка, створена штучним інтелектом.

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Саме так одного разу вчинив і Дональд Трамп добре відомий тим, що часто говорить речі, які настільки не вкладаються в голові, що ненароком можна подумати: "Та ні, бути такого не може. Це точно згенерував штучний інтелект".

В одному випадку, він заявив, що в рекламі використовували ШІ, щоб виставити його в поганому світлі, але правда в тому, що творці ролика взяли справжні відео, що підтвердили ві PolitiFact.

В іншому прикладі кандидат у президенти США сказав, що червоні плями на його руках, які потрапили в кадр, коли Трампа сфотографувати на виході з Trump Tower 17 січня, також є підробкою, створеною за допомогою ШІ.

Антитрампівський політичний проєкт "Лінкольн" пішов дещо іншим шляхом. Він зібрав кадри з давно померлим батьком Трампа, щоб висміяти його сина через фейкове відео.

Донні, я завжди знав, що ти облажаєшся. Я стільки разів вносив за тебе заставу. Всі твої угоди були сміттям. Ти навіть не зміг заробити на казино, ти облажався. Мені соромно, що ти маєш моє ім'я,

– каже голос, створений штучним інтелектом.

"Усі знають, чому жінки кидають тебе, – продовжує фейкова фігура на екрані. – Ти нудний, розбитий, і я ж казав тобі не товстіти. Ти платиш порнозіркам, а там унизу вже слабкий. Твої діти ненавидять тебе, особливо дівчина. Як мій син став таким тупим? Бренд, який я збудував, став лайном через тебе. Ти нікчема. Тобі пощастить, якщо ти не потрапиш до в'язниці".

Фейковий ролик з Фредериком Трампом: відео

Варто зазначити, що така антиреклама зовсім не схожа на конструктивний політичний діалог. Однак, на думку журналістів, проєкт "Лінкольн" принаймні абсолютно відверто заявляє про те, що використовує ШІ, на відміну від інших випадків, коли, наприклад, голос Джо Байдена, згенерований штучним інтелектом, використовувався для обдзвону виборців у Нью-Гемпширі, або коли підроблений аудіозапис члена Асамблеї Нью-Йорка, який поливає брудом своїх колег, набув широкого розголосу.

"Я мертвий уже 30 років, але мені все ще соромно за тебе", – нарешті каже фейковий Фредерик Трамп.

Про реакцію Дональда Трампа на цей відео поки що нічого не відомо.